Maintenance Required, Madelaine Petsch protagonista di una nuova rom com per Amazon

Madelaine Petsch torna sullo schermo, questa volta come protagonista e produttrice esecutiva di una commedia romantica per Amazon MGM Studios.

Dopo il capitolo horror in casa Netflix, Madelaine Petsch passa alla rom com. Si intitola Maintenance Required la nuova commedia romantica che la coinvolgerà non soltanto come attrice protagonista, ma anche come produttrice esecutiva. Il progetto è tra le novità del catalogo di Amazon MGM ed è attualmente in fase di produzione. Madelaine Petsch, che deve la sua forte popolarità a Riverdale, si sta impegnando sempre più sul fronte cinematografico. La commedia romantica in questione è una produzione di Future Artists Entertainment, Luber Roklin Entertainment e Amazon MGM Studios.

Maintenance Required, Madelaine Petsch protagonista e produttrice di una nuova rom com

Oltre a Madelaine Petsch, che torna così sullo schermo da protagonista, Maintenance Required include nel cast anche Jacob Scipio, attore giù intravisto in numerosi film come Bad Boys for Life, Bad Boys 4 e I Mercenari 4 – Expendables per menzionarne alcuni. Commedia romantica attualmente in fase di produzione, come specifica Deadline, racconterà la storia di Charlie, la protagonista interpretata da Madelaine Petsch costretta a rivalutare il destino della sua amata officina meccanica guidata da sole donne. Disperata, cercherà conforto e soluzioni sul web rifacendosi ad un forum automobilistico online. E ignora del tutto il fatto che il suo confidente più affidabile, un certo Beau, sia in realtà il suo rivale in affari.

Come riporta Deadline, Luber Roklin e Future Artists hanno sviluppato la sceneggiatura per Amazon con la penna di Erin Falconer. La regia, invece, è stata affidata all’esordiente Lacey Uhlemeyer. In merito al film, Future Artists ha affermato:

Siamo entusiasti di lavorare con Amazon MGM Studios su Maintenance Required. Questo progetto fonde il fascino e l'arguzia di una classica storia d'amore con l'esilarante mondo della cultura automobilistica. È fantastico vedere Madelaine al volante, mentre guida la storia insieme al nostro fantastico protagonista Jacob Scipio.

Per Madelaine Petsch si prospetta un futuro radioso nel mondo dell’intrattenimento. Dopo la lunga parentesi in Riverdale, l’attrice è stata coinvolta da protagonista in The Strangers: Chapter 1 in streaming su Netflix e dovrebbe tornare anche nel sequel.