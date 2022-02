Magic Mike 3: Matthew McConaughey non esclude il ritorno

News Cinema

E se Mattew McConaughey tornasse a interpretare Dallas nel capitolo conclusivo della saga di Magic Mike, intitolato Magic Mike's Last Dance? Sarebbe bello, non c'è dubbio. Qualcuno gliel'ha chiesto, e il Premio Oscar si è detto possibilista.

Senza nulla togliere a Channing Tatum, dotato di indiscussa beltade e di capacità di scrivere una sceneggiatura, uno dei punti di forza, o delle ragioni per vedere Magic Mike, era la presenza di Matthew McConaughey. Il personaggio che l'attore interpretava si chiamava Dallas ed era il proprietario dello streap club Xquisite dove Mike si esibiva. Anche Dallas si spogliava e ballava, e McConaughey, che all’epoca aveva 43 anni, sfoggiava un fisico da ragazzo. Ebbene, tutto questo preambolo per dire che l'attore texano potrebbe far parte del cast di Magic Mike’s Last Dance.

Matthew McConaghey: Magic Mike 3 sì o no?

La notizia di Matthew McConaughey in Magic Mike 3 arriva da diversi siti, che citano un'intervista da lui rilasciata da a Variety. A convincere l'attore a tornare su un palco seminudo potrebbe essere il fatto che della regia del film si occuperà Steven Soderbergh. E’ pure vero, però, che Matthew dovrebbe sbrigarsi, perché le riprese cominceranno il mese prossimo. Queste, comunque, le parole di McConaughey:

Channing Tatum, chiamami, fratello! Non ti ho sentito… Non lo so. Dovrei prima leggere la sceneggiatura. Mi sono divertito come un matto a fare il primo film.

Ora, dovete sapere che, la settimana scorsa, sempre in un'intervista, Channing Tatum aveva detto che avrebbe tanto gradito il ritorno di Matthew McConaughey per Magic Mike's Last Dance. Il problema è che Matthew è sempre diffidente quando si tratta di fare sequel o prequel o reboot. Certo, Magic Mike XXL era davvero inferiore a Magic Mike, e i vari stripper sembravano i protagonisti di Scemo & più scemo, per quanto facevano gli idioti. E pensare che il copione era di Reid Carolin...

Opinioni personali a parte, siccome Tatum ha detto che ci saranno tantissimi numeri di ballo nel nuovo film, dobbiamo capire se McConaughey se la sente ancora di ballare e di allenarsi per mostrare un torace tonico e muscoloso. L'ha fatto Tom Cruise per Rock of Ages a 50 anni: perché non dovrebbe riuscirci MMC a 53?