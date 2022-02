Magic Mike's Last Dance gronderà numeri di ballo: parola di Channing Tatum

News Cinema

Channing Tatum parla di Magic Mike's Last dance, che chiude la trilogia iniziata da Magic Mike e che verrà diretto da Steven Soderbergh. Il film sarà molto danzereccio.

Sono passati quasi 7 anni dall'uscita di Magic Mike XXL, sequel del film scritto e interpretato da Channing Tatum Magic Mike che raccontava gli anni da spogliarellista dell'attore in Florida. Ebbene, il terzo capitolo della serie si farà, come qualcuno sa, e ha già un titolo: Magic Mike's Last Dance, e cioè l’ultimo ballo. Ma non è questa la notizia del giorno, e nemmeno che dietro alla macchina da presa ci sarà ancora una volta Steven Soderbergh. No, oggi apprendiamo come sarà il nuovo film e su cosa si concentrerà maggiormente.

Cosa sappiamo di Magic Mike's Last Dance o Magic Mike 3

E’ circa un anno che si parla di Magic Mike's Last Dance e gli sceneggiatori sono nuovamente Reid Caroline e Steven Soderbergh. Quanto alla trama, resta ancora segreta, ma in un'intervista a Variety Channing Tatum ha spiegato cosa dovranno aspettarsi i fan dello streap-tease e di Mike Martingano e dei suoi muscolosi colleghi di lavoro. Ecco le parole dell'attore:

Questo sarà un film completamente danzereccio. Ce la metteremo davvero tutta. Ballerò con più impegno di quanto abbia mai fatto nella mia intera carriera tranne che per Ave, Cesare! Voglio che questo film sia pieno di gioia e divertimento. Tutti dicevano: “Meno introspezione psicologica e più balli”, e io li ho ascoltati.

Il tono usato da Channing Tatum è scherzoso, anche perché Steven Soderbergh ha raccontato che nel film Mike avrà una relazione sentimentale, ma anche lui afferma che la danza avrà un ruolo fondamentale. Anzi, ha proprio detto che il film porterà il ballo a un altro livello. Quanto al citato Ave, Cesare! dei fratelli Coen, nessuno dimenticherà mai il favoloso numero di tip tap di Channing marinaio.

Magic Mike's Last Dance debutterà direttamente su HBO Max probabilmente entro l'anno. Prima di allora vedremo Channing Tatum nell'action comedy canina Dog, che lui stesso ha diretto insieme a Reid Carolin. Ricordiamo che Magic Mike XXL, che aveva un tono ben diverso da Magic Mike, non era diretto da Soderbergh ma da Gregory Jacobs.