Madame Web: Cassandra vede il futuro in questa clip esclusiva del film ora al cinema

Compare Dakota Johnson insieme a tutti gli altri attori principali in questa clip esclusiva di Madame Web.

L'astinenza da supereroi può essere calmata. È attualmente nelle sale italiane, fresco d'uscita, un film che ci riporta in un universo in cui esistono poteri aracnei. Apparso nei fumetti di Spider-Man per la prima volta nel 1980, il personaggio di Madame Web debutta in una versione cinematografica prodotta da Sony e distribuita in Italia da Eagle Pictures. Dakota Johnson è la protagonista nel ruolo di Cassandra Webb, una donna cresciuta orfana che scopre di avere dei poteri derivanti da un lontano passato, in cui la madre che non ha mai conosciuto conduceva una serie di studi su un tipo di ragno nell'America Latina.

Il film offre un ruolo di rilievo anche a Sydney Sweeney, Isabela Merced e Celeste O’Connor che interpretano rispettivamente Julia, Anya e Mattie, tre ragazze che non sanno di avere un destino legato alla stessa tela. Tahar Rahim è invece il losco figuro che incombe, ossessionato da un sogno ricorrente in cui fa una brutta fine. Nella clip in esclusiva di Madame Web per Comingsoon.it che potete vedere qui sotto, tutti gli attori sopracitati sono presenti. Si tratta di un momento del film in cui avviene un primo intervento di Cassandra in seguito a una visione premonitrice su qualcosa di brutto che sta per accadere.



Madame Web: Una Clip italiana in esclusiva del Film - HD

Madame Web: trama e trailer del film