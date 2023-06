Lumberjack the Monster: ecco il primo teaser trailer del nuovo film di Miike Takashi

News Cinema

Ecco le prime immagini del nuovo film di quello che è stato, e per certi versi è ancora, uno dei registi più influenti del XXI secolo.

Di Miike Takashi, il geniale, eleclettico e prolificissimo regista giapponese che ha influenzato il cinema mondiale come pochi altri, all'inizio degli anni Duemila, non si parla più tantissimo. Forse anche perché Miike avrà perso lo smalto e la forza creativa e provocatoria dei temi. Sebbene, tanto per fare un esempio, la sua Connect, serie fanta-horror che potete vedere in streaming su Disney+, sia tutt'altro che trascurabile.

In ogni caso: anche se i suoi film in Occidente arrivano molto di meno, Miike continua a lavorare tantissimo, e in dicembre in Giappone uscirà il suo nuovo, ennesimo film, che s'intitola Lumberjack the Monster e di cui di seguito potete vedere il primo teaser trailer.

Il film è basato su un romanzo di Mayusuke Kurai, ed è descritto come un "serial killer vs. psychopath thriller".

Questa la trama:

Akira Ninomiya (Kazuya Kamenashi) è un avvocato senza rimorsi che non esita a eliminare chiunque si metta sulla sua strada. Una notte viene brutalmente attaccato da un assalitore sconosciuto che indossa una "maschera da mostro". Sebbene sopravviva miracolosamente all'aggressione, Ninomiya si fissa sulla ricerca dell'aggressore e sulla vendetta. Nel frattempo, si verifica una serie di macabri omicidi in cui le vittime vengono trovate con il cervello staccato dal corpo. Mentre la polizia conduce un'indagine intensiva, Ninomiya cerca di vendicarsi dell'aggressore. Chi scoprirà per primo la verità?

Ecco il teaser trailer ufficiale originale di Lumberjack the Monster, nuovo film di Miike Takashi: