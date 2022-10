Miike Takashi dirige una serie per la Disney: ecco il trailer di Connect

News Serie TV

Miike, regista giapponese di culto per i suoi film più estremi, ha diretto una serie che verrà trasmessa in streaming da Disney+ in Corea del Sud. Chissà se la vedremo mai anche noi.

Se ne parla di meno, oggi, ma Miike Takashi continua a essere per molti un autore di culto, quello che all'alba degli anni Duemila ha firmato titoli estremi, sconvolgenti, visionari e indimenticabili come Audition, Visitor Q, Ichi the Killer, Graveyard of Honor, Izo, Gozu e tantissimi altri.

Superprolifico, da sempre abituato a saltare senza soluzione di continuità da un genere all'altro, dall'horror più scioccante alle commedie demenziali per adolescenti, e dal cinema alla televisione, Miike debutterà a breve su Disney+, in Corea del Sud, con una serie intitolata Connect, che sta giustamente attirando l'attenzione dei suoi fan, e non solo perché l'accoppiata tra questo autore e la casa di Topolino è sulla carta piuttosto sorprendente.

D'altronde, le campagne pubblicitarie che vediamo in questi giorni in Italia spingono appunto sul fatto che Disney+ non è solo una piattaforma per bambini, anzi, e bisogna anche considerare che in Corea c'è un atteggiamento assai meno restrittivo che in Europa sulla rappresentazione della violenza nei media.

Connect è basata su una serie omonima di webtoons di un autore di nome Shin Dae-sung, e racconta di un uomo di nome Ha Dong-soo (interpretato da Jung Hae-in, che in patria è una superstar) che viene rapito da una gang di trafficanti di organi. Tra ciò che gli viene espiantato c'è un occhio, che finirà nell'orbita di un serial killer: ma quel che è incredibile è che Ha Dong-soo inizierà a "vedere" nella sua mente ciò che questo efferato criminale vede di fronte a sé mentre compie i suoi omicidi, e attraverso questa capacità Ha Dong-soo cercherà di fermarlo.

Nei panni del killer c'è Ko Kyung-po, e nel cast figurano anche Kim Hye-jun e Jang Gwang.

Connect, composta in sei episodi sceneggiati da Nakamura Masaru e Heo Dam, verrà presentata in prima mondiale al Busan International Film Festival che si terrà dal 5 al 14 ottobre, per poi debuttare in streaming su Disney+, in Corea, a dicembre. Speriamo di poterla vedere anche da noi.

Questo è il trailer di Connect, la serie diretta da Miike Takashi per Disney+.