Lucasfilm, Kathleen Kennedy lascerà la Presidenza a fine 2025

Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm dall'acquisizione Disney nel 2012, ha comunicato che lascerà l'incarico a fine 2025. 72 anni, è mediamente detestata dai fan di Star Wars. La notizia è ufficiosa, bisognerà attendere per conoscere il rimpiazzo.

Puck News informa che Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm dal 2012, anno dell'acquisizione Disney, avrebbe formalmente comunicato alla major, ai soci e ai conoscenti la sua intenzione di lasciare l'incarico entro la fine dell'anno. Sarebbe un avvicendamento che entra nelle regole dei giochi dei grandi studi, se non fosse che Kennedy è diventata il bersaglio delle più feroci critiche dei fan di Star Wars nel corso degli anni: il suo saluto sarà accolto immaginiamo con grida di giubilo... e siamo curiosi di sapere con chi Bob Iger, CEO Disney, abbia intenzione di sostituirla. Per ora mancano conferme ufficiali.

[Foto di Gage Skidmore, da Wikimedia Commons]

Kathleen Kennedy, anni 72, veterana producer di Hollywood, lascerà la Presidenza della Lucasfilm a fine 2025. Kennedy era stata indicata da George Lucas stesso come nuova presidente dell'azienda, al momento della sua cessione alla Disney, nell'autunno del 2012. Se domandate di lei a un fan medio di Star Wars, preparatevi a contenerne l'ira, perché è giudicata tra le principali responsabili dell'affossamento del mito di Star Wars (ci sarebbe anche il flop di Indiana Jones e il Quadrante del Destino nel 2023, ma i fan di Indy purtroppo hanno sempre pesato meno). Cosa c'è di vero? Dal nostro punto di vista di commentatori, abbiamo senz'altro constatato negli anni una sua difficoltà a gestire una direzione chiara per Star Wars: la nuova trilogia arrivata in sala tra il 2015 e il 2019 si è dimostrata disomogenea, pur tenendo in conto imprevisti come la morte di Carrie Fisher. Le divergenze creative con Colin Trevorrow e il successivo ritorno in corsa di Abrams per Episodio IX hanno contribuito alla confusione di fondo. Quello che non sapremo mai è quanto le direttive del suo diretto superiore, Bob Iger il CEO Disney, abbiano pesato sia nella produzione forsennata di materiale, sia nella rinuncia alle idee che Lucas aveva per la nuova trilogia (e che George sperava di vedere realizzate, pur lasciando l'azienda). Di sicuro sotto la sua gestione sono state annunciate troppe collaborazioni che non sono approdate a nulla, come il Rogue Squadrons di Patty Jenkins vaporizzato (giusto per citare un esempio). E c'è il disastro di Solo: A Star Wars Story, dove i registi Phil Lord & Chris Miller sono stati allontanati a riprese in corso, perché incompatibili con la visione del marchio di cui lei si faceva garante: legittimo, ma com'è stato possibile arrivare fino alle riprese per rendersene conto, quando Lord & Miller avevano uno stile goliardico e sfrontato ben noto?

Di contro, è sicuro anche che sotto la sua dirigenza è stato centrato alla grande The Mandalorian, dove l'esperienza di Jon Favreau e Dave Filoni ha regolato lo Star Wars post-George nel modo più gradito a tutti: non è un caso che il ritorno del marchio al cinema avverrà con The Mandalorian & Grogu, al cinema nel maggio 2026. In questo contesto di negatività, si tede ad attribuirne il successo proprio ai due autori, non a lei, però per onestà intellettuale va ricordata la carriera di Kathleen: se non ci si fa accecare dalla rabbia, si realizza che il suo nome appare come producer della maggior parte dei capisaldi del cinema americano più amato tra gli anni Ottanta e Novanta. La saga di Indiana Jones, Poltergeist, i Ritorno al Futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, I Gremlins, I Goonies, E.T. L'extraterrestre, Jurassic Park. È durissimo per chi scrive liquidarla, con o senza polemiche "anti-woke": esiste la gratitudine... e anche in un contesto giornalistico che miri all'obiettività, sminuire il cuore ci suona troppo triste.

Diciamo che, nella metà del suo lavoro che è stata visibile a noi e che possiamo giudicare, ha mostrato evidenti difficoltà a tenere la barra dritta nella tempesta di aspettative. Cosa sia successo dietro le quinte, cosa in effetti la Disney le abbia imposto o le abbia consentito, costringendola ad abbozzare, non lo sapremo mai.