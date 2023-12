Love Actually 2: in pochi sanno che esiste un sequel del film di Natale di Richard Curtis! Ecco dove vederlo

News Cinema

In quanti hanno sperato che, prima o poi, Richard Curtis realizzasse un sequel della commedia natalizia per antonomasia? Sappiate che Love Actually 2 esiste già, anche se in pochi ne sono a conoscenza. Scopriamo dove vederlo!

Love Actually, a vent'anni dal debutto (è uscito nelle sale il 14 novembre 2023), si conferma la commedia romantica natalizia per eccellenza. Sarà per il cast stellare o per le scene cult: ad ogni modo, il film diretto da Richard Curtis è diventato a tutti gli effetti un classico da (ri)vedere con piacere durante le Feste. Come mai, alla luce del suo enorme successo, nessuno ha mai pensato di realizzare un secondo capitolo? Perché un sequel esiste, in effetti. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura.

Il cast di Love Actually comprende Liam Neeson, Hugh Grant, Keira Kneightley, Rowan Atkinson, Bill Nighy, Alan Rickman, Martin Freeman, Laura Linney e persino i premi Oscar Colin Firth ed Emma Thompson. Si tratta di un film corale, che segue le peripezie sentimentali di alcune improbabili coppie durante il periodo di Natale. Ci sono ad esempio Juliet (Keira Knightley) e Peter (Chiwetel Ejiofor), che si sono appena sposati. La ragazza si accorgerà con stupore che il migliore amico di suo marito (Andrew Lincoln) prova qualcosa per lei.

C'è poi David (Hugh Grant), il nuovo Primo Ministro, diviso tra l’attrazione per la domestica Natalie (Martine McCutcheon) e i suoi doveri verso l'Inghilterra. Daniel (Liam Neeson), invece, ha perso l'amate moglie e trascorre il Natale con il figlio Sam (Thomas Brodie-Sangster), alle prese con il primo amore. Intanto, sul set di un film, John (Martin Freeman) e Judy (Joanna Page) lavorano come controfigure per le scene erotiche, ma iniziano a provare dei reali sentimenti l’uno per l'altra...

Love Actually 2: il sequel è un cortometraggio di 16 minuti

Nel 2017, tredici anni dopo l'uscita di Love Actually, è stato realizzato un cortometraggio intitolato Red Nose Day Actually. Di fatto, si tratta di un sequel della commedia di Richard Curtis. Il corto, che dura 16 minuti ed è facilmente reperibile online, è stato proiettato in occasione dell'evento benefico Red Nose Day: maratona televisiva in onda in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, con l’obiettivo di raccogliere fondi per bambini indigenti.

Al timone del sequel c'è ancora Curtis e la storia è ambientata 13 anni dopo gli eventi di Love Actually. Il cast è tornato quasi al completo. Tra gli altri, sono presenti Hugh Grant , Liam Neeson, Colin Firth, Andrew Lincoln, Chiwetel Ejiofor, Keira Knightley, Martine McCutcheon, Bill Nighy, Thomas Brodie Sangster e Rowan Atkinson. Cosa è successo ai protagonisti del film e come si è trasformata la loro vita sentimentale?

Una sorte analoga è toccata, nel 2019, a Quattro matrimoni e un funerale (1994), con un mini-sequel ambientato venticinque anni dopo e intitolato One Red Nose Day and a Wedding, con tutti i protagonisti del film originale.

Le sorprese per i fans di Love Actually, tuttavia, non sono finite. Sembra che bolla in pentola qualcos'altro. Il 1 dicembre, infatti, Martine McCutcheon ha condiviso su Instagram un reel con alcuni scatti che la ritraggono accanto a Hugh Grant e che risalgono proprio al periodo delle riprese del film.

La didascalia non lascia spazio a dubbi: "Sto filmando qualcosina con Richard Curtis per celebrare Love Actually. [...] Vi terrò aggiornati su che cosa si tratta. Penso che vi piacerà". Potrebbe trattarsi di un altro cortometraggio, per festeggiare vent'anni dall'uscita del film. Oppure di qualcosa di più sostanzioso, come un film vero e proprio? Al momento non sappiamo altro sul misterioso progetto. Restiamo in attesa, con occhi e orecchie aperte e All I want for Christmas is You in sottofondo!