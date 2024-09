Lonely Planet: il trailer italiano ufficiale del film romantico con Laura Dern in arrivo su Netflix

News Cinema

Dall'11 ottobre in streaming sulla piattaforma questo film scritto e diretto da Susannah Grant. Ecco trailer e trama di Lonely Planet.

Sceneggiatrice di Erin Brockovich, ma anche di In Her Shoes, La tela di Carlotta e di Il solista, la newyorkese Susannah Grant aveva esordito alla regia nel 2006 fa con una commedia sentimentale intitolata Tutte le cose che non sai di lui, interpretata da Jennifer Garner e Timothy Olyphant. Ora, a distanza di quasi vent'anni, è tornata dietro la macchina da presa per dirigere un altra storia a alto tasso di romanticismo, quella di Lonely Planet, film che debutterà l'11 ottobre in streaming su Netflix.

Questa volta la protagonista è Laura Dern, qui nei panni di una romanziera solitaria che prende parte a un prestigioso ritiro per scrittori in Marocco, sperando che la location suggestiva possa aiutarla a superare il suo blocco creativo. Durante il soggiorno incontra un uomo più giovane (Liam Hemsworth), ma quella che nasce come una semplice conoscenza si trasforma in un'inebriante storia d'amore che le cambierà la vita.

Ecco il trailer italiano ufficiale di Lonely Planet.