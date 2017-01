Logan: foto ritratti di Jackman, Stewart e Keen scattati dal regista James Mangold

Aspettando un nuovo trailer di Logan il cui lancio non dovrebbe tardare, il regista James Mangold ha diffuso sul suo account Twitter alcune foto da lui scattate sul set. Non si tratta dei classici scatti durante la lavorazione, ma di ritratti veri e propri con Hugh Jackman, Patrick Stewart e la giovanissima Dafne Keen in posa per essere immortalati. Più in basso un assaggio della colonna sonora del film firmata da Marco Beltrami, sempre condiviso da Mangold.

Logan sarà visto in anteprima mondiale fuori concorso alla Berlinale che avrà luogo dal 9 al 19 febbraio.