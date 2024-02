Lisa Frankenstein, Zelda Williams ha nascosto nel film un omaggio al papà Robin Williams: ecco quale

News Cinema

La black comedy Lisa Frankenstein, appena uscita negli USA, vede Zelda Williams dietro la macchina da presa. La regista e figlia d'arte ha svelato di aver inserito, nel film, un omaggio al papà Robin Williams. Scopriamo di cosa si tratta!

La commedia horror Lisa Frankenstein ha debuttato nelle sale americane il 9 febbraio e segna l'esordio di Zelda Williams alla regia. Il lungometraggio, scritto e prodotta da Diablo Cody, è un adattamento in chiave moderna e adolescenziale de La moglie di Frankenstein, pellicola diretta da James Whale nel 1935. La regista, intervistata da The Wrap, ha svelato di aver inserito in Lisa Frankenstein un piccolo easter egg dedicato a suo padre: il leggendario Robin Williams.

Procediamo con ordine. Qual è la trama della commedia? Siamo nel 1989. Lisa Swallows (Kathryn Newton) è un'adolescente eccentrica ed introversa. La sua mamma è stata assassinata e lei trascorre molto tempo nel cimitero locale, perché infatuata di un giovane lì sepolto (Cole Sprouse). La ragazza, attraverso una serie di inquietanti circostanze, riuscirà a riportare in vita la sua cotta e, con il redivivo, intraprenderà un viaggio sanguinario, alla ricerca di amore, felicità e... arti mancanti! Nel cast, oltre ai già citati protagonisti, sono presenti anche Carla Gugino, Liza Soberano, Joe Chrest e Henry Eikenberry.

La regista, durante la recente intervista, ha ammesso di essersi divertita ad arricchire la sceneggiatura con qualche piccola ed accattivante reference. Un modo per sfidare l'astuzia degli spettatori durante la visione. "Ci siamo divertiti molto nell'inserire alcuni easter egg adorabili nel film - ha dichiarato - Ed è stato interessante, per me, notare che almeno una persona ha notato quasi tutti gli elementi. Ma ho apprezzato il fatto che tanti siano così sottili che non sono stati notati da nessuno".

Tra gli easter egg più 'invisibili', rientra quello che riguarda Robin Williams. Il compianto attore ha interpretato una lunga lista di scatenate commedie e, al tempo stesso, ha commosso tutto il mondo grazie ad indimenticabili ruoli drammatici. Come rendere omaggio all'artista in un film come Lisa Frankenstein? Zelda Williams ha scelto un divertente dettaglio, inserito nel reparto costumi. Per scoprirlo voliamo alla scena finale del film, in cui il personaggio di Cole Sprouse sfoggia un completo arricchito da un accessorio molto speciale.

Indossa delle bretelle arcobaleno. Volevo solo un momento, in un mondo dove la morte non è permanente, per onorare papà. Quindi è stato divertente, perché mi sono detta: 'Wow, nessuno se ne è accorto. Ma mi piace anche questo, il fatto che sia un'allusione così impercettibile.

Le bretelle di cui parla la Williams sono un riferimento a quelle che il padre indossava spesso quando interpretava l'alieno Mork nella serie cult Mork & Mindy, andata in onda fra il 1978 e il 1982 e nata come spin-off di Happy Days. L'allora 27enne Robin Williams riscosse un grandissimo successo nei panni dell'umanoide proveniente dal pianeta Ork e giunto sulla Terra a bordo di un'astronave a forma di uovo. Ed è commovente che la regista abbia scelto di celebrare il genitore con un'allusione alla fase iniziale della sua brillante carriera.

Imprescindibile fonte d'ispirazione cinematografica, per Zelda, è stato il capolavoro di Mel Brooks, Frankenstein Junior (1974). "Cosa accadrebbe se Gene Wilder e Madeline Kahn - ha stuzzicato la Williams - realizzassero attualmente un film su quella storia? Cosa vedrei sullo schermo?".

A giudicare dalle dichiarazioni della regista, Lisa Frankenstein ha l'aria di essere un prodotto fresco ed originale, che tuttavia strizza l'occhio con abilità a pietre miliari del passato. Uno sguardo che abbraccia tanto per il genere in cui s'inserisce il film, quanto l'importanza di chi la storia del cinema l'ha scritta in prima persona. Il lungometraggio non ha ancora una data di uscita italiana, dunque attendiamo con fiducia di saperne di più.