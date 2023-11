Lift: il trailer ufficiale del nuovo heist movie targato Netflix

News Cinema

Kevin Hart è il protagonista di questo film di rapina ad alta quota diretto da F. Gary Gray che debutterà in streaming il prossimo 12 gennaio. Ecco trailer, trama e poster di Lift.

Da Giungla d'asfalto in avanti, di heist movie (i film che raccontano storie di rapina più o meno impossibili) è piena la storia del cinema. Con l'avvento del cinema postmoderno, poi, ovvero dagli anni Novanta in avanti, i film di rapina sono diventati sempre più elaborati, teorici, spesso e volentieri pieni di commedia: e comunque, l'asticella si è sempre alzata.

I colpi raccontati sul grande sono diventati sempre più complessi e difficili, e spesso anche le circostanze sono state anch'esse portate all'estremo: basti pensare a rapine da effettuare in città assediate dagli zombie come in Army of the Dead, o durante uragani spaventosi come in Hurricane – Allerta uragano, o addirittura entrando nel subconscio di qualcuno come in Inception.

Ora, in un nuovo film intitolato Lift, una banda di ladri internazionali, guidatat da Kevin Hart, cerca di impadronirsi di un bottino decisamente allettante (cinquecento milioni di dollari in oro) che sono situati su un aereo in volo tra Londra e Zurigo a dodicimila metri d'altezza, e che vede a bordo la presenza il proprietario del malloppo.

Lift debutterà in streaming su Netflix il 12 gennaio, e questo è il suo trailer ufficiale:





Scritto da Daniel Kunka, Lift è diretto da F. Gary Gray, il regista che con l'heist movie si era già cimentato anni fa con The Italian Job. Assieme a Hart nel cast del film ci sono Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Viveik Kalra, Yun Jee Kim e Sam Worthington.

Ecco il poster ufficiale di Lift: