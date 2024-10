Liam Neeson non ha più intenzione di girare film d'azione

News Cinema

Ragionando sul suo futuro, Liam Neeson ha ammesso che i film d'azione potrebbero non rientrare più in agenda e per un motivo ben preciso.

Liam Neeson potrebbe archiviare molto presto la categoria “azione” dai suoi film. La sua carriera variegata non ha mai rinunciato al brivido dell’azione: basti pensare ai successi dei revenge movie come Taken per comprendere quanto sia diventata parte integrante della sua fama. Eppure Liam Neeson ha dimostrato di essere un attore estremamente flessibile e competente, includendo anche una parentesi Jedi in Star Wars e tra non molto tornerà sul grande schermo con il reboot di Una pallottola spuntata, dimostrando ancor di più cosa significa essere versatile in quel di Hollywood. Ragionando sul suo futuro, Liam Neeson ha rivelato a People che potrebbe salutare molto presto i film d’azione e per un motivo ben preciso.

Liam Neeson sta valutando di ritirarsi dai film d’azione

Battleship, Non-Stop, Retribution, Memory: Liam Neeson ha recitato in tantissimi film d’azione finora, ma quest’aspetto della sua carriera potrebbe essere archiviato molto presto a detta dell’attore e il motivo sarebbe riconducibile alla sua età. Ai microfoni di People, ha ammesso:

Ho 72 anni, prima o poi dovrò fermarmi. Non puoi ingannare il pubblico. Non voglio che Mark combatta per me nelle mie scene di lotta.

Liam Neeson si riferisce alla sua controfigura Mark Vanselow, che l’ha assistito finora. Il suo desiderio è poter girare personalmente le scene di lotta ma, con l’età che avanza, diventa logisticamente complicato fare a meno di una controfigura. Ma a quando questo addio? A detta dell’attore, potrebbe arrivare molto presto: persino nel 2025. “Forse la fine dell’anno prossimo, penso che sia arrivato il momento”. In ogni caso tra non molto tornerà in sala con Absolution, in cui interpreta un gangster che vuole riappacificarsi con il passato e riavvicinarsi ai suoi figli. Tra i progetti futuri, oltre ad Una pallottola spuntata che lo vedrà al fianco di Pamela Anderson, Neeson avrebbe in agenda anche The Mongoose in cui interpreterà un eroe di guerra accusato di un crimine che non ha commesso.