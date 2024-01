Leonardo DiCaprio sul set del misterioso film di P. T. Anderson: il suo look alimenta le teorie sulla trama

News Cinema

Il look trasandato sfoggiato da Leonardo DiCaprio nelle prime immagini dal set di Paul Thomas Anderson potrebbe essere un indizio sulla trama del film. Poco o nulla si sa sul lungometraggio, se non che, nel cast, ci sarà anche Sean Penn. Cerchiamo di vederci chiaro.

Warner Bros. ha recentemente annunciato il ritorno di Paul Thomas Anderson dietro la macchina da presa. E che ritorno! Il regista di Boogie Nights (1997) dirigerà i Premi Oscar Leonardo DiCaprio e Sean Penn. La troupe è già al lavoro sul set in California. I primi scatti rubati hanno svelato il particolarissimo look della star di Killers of the Flower Moon. Ai più, la sua mise ha ricordato subito il protagonista de Il Grande Lebowski (1998). In effetti, il bizzarro abbigliamento potrebbe aver svelato la trama del misterioso film.

DiCaprio, baffoni e berretto, indossa una vestaglia di flanella e occhiali da sole. La sciatteria del personaggio che interpreta, come riportato da Everyeye.it, potrebbe aver confermato i rumor che circolano da tempo. Ovvero, che P. T. Anderson stia girando un adattamento di Vineland, romanzo di Thomas Pynchon. Il regista ha già tradotto in lungometraggio un'opera dell'autore, ovvero Vizio di Forma (2014) con Joaquin Phoenix. Dunque è plausibile che stia lavorando ad un bis. Ma non è tutto.

Il look da hippy paranoico mostrato da Leonardo DiCaprio [...] insieme ad altre informazioni trapelate, come il casting di giovani donne artiste marziali e l'ambientazione di Eureka, California, oltre ad una serie di video spuntati online che mostra la presenza di elicotteri sul set, alludono all'opera esasperata di Thomas Pynchon.

First look at Leonardo DiCaprio on the set of Paul Thomas Anderson’s upcoming untitled film.



(via: @jasonosia) https://t.co/NPNUpXFCiC — Film Updates (@FilmUpdates) January 30, 2024

Everyeye ha sottolineato come non solo Leonardo DiCaprio, nelle immagini, somigli a Zoyd Wheeler, protagonista di Vineland. Ma anche che dal set sono emersi altri dettagli che portano in questa direzione. Ad esempio un inseguimento con un'auto della polizia e l'insegna Y Mas, Mucho Mas sulla vetrina di un negozio. Ebbene, Mucho Maas è proprio un personaggio del romanzo.

Come si accennava, il titolo e la trama della pellicola sono top secret. Il film è attualmente noto come BC Project. Il budget è il più alto mai investito in un film di Paul Thomas Anderson e ammonta a circa cento milioni. Il regista è anche autore della sceneggiatura. Nel cast, accanto ai due già citati mostri sacri, c'è anche Regina Hall. Le riprese, prossimamente, si sposteranno in Texas e poi in Messico.

Il regista californiano ha già lavorato con Sean Penn nel recente Licorice Pizza (2021). Al contrario, il prossimo film segnerà la prima collaborazione con il protagonista di The Wolf of Wall Street (2013).