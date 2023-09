Le foto in bikini di Salma Hayek tramortiscono i colleghi: in rete è una pioggia di auguri

News Cinema

Nel giorno del suo cinquantasettesimo compleanno Salma Hayek ha pubblicato delle foto in bikini che erano splendide. Il post non è passato indifferente e dalle star di Hollywood sono arrivati auguri affettuosi.

Fra le star cinquantenni del firmamento cinematografico che non dimostrano la loro età non c'è solo Jennifer Lopez, che ne Le ragazze di Wall Street ha stregato l’'intero globo terracqueo con un numero di lap dance e vistose scollature. Anche Salma Hayek è in splendida forma e sembra davvero che, come il disgraziato Dorian Gray, abbia in soffitta un ritratto che invecchia al posto suo.

Se parliamo con cognizione di causa è perché, nel giorno in cui ha compiuto 57 anni, l'attrice messicana ha postato su Instagram alcune sue foto in bikini. Inutile dire che gli scatti mettono in evidenza un fisico mozzafiato. Di lei alcuni hanno detto che invecchiando migliora proprio come un buon vino, mentre altri l’hanno inserita nella lista degli attori che meno dimostrano i loro anni, insieme a Tom Cruise, Halle Berry e Paul Rudd. Ma quello che oggi ci interessa sono gli auguri che sono arrivati alla Hayek da illustri colleghi, che le hanno rivolto sinceri complimenti.

I fan di Salma Hayek sanno benissimo che la loro beniamina è una meraviglia con il costume a due pezzi. E infatti, tempo fa, l'attrice ha festeggiato la giornata nazionale del bikini con una bellissima foto accanto a cui ha scritto:

Ci credete che il bikini esiste solo da 77 anni? Speriamo che nessuno lo proibisca.

Le foto di Salma Hayek super sexy in bikini

In occasione del suo cinquantasettesimo compleanno, Salma Hayek ha dunque indossato un costume a due pezzi, rosso con un merletto bianco. Ecco il suo messaggio:

Sono felice di esistere e grata alla vita per tutte le benedizioni che mi ha dato: la mia adorata famiglia, i miei preziosi amici, la mia salute, il lavoro, che mi tiene ancora in pista, e poi la mia squadra, che per me è uno stimolo, il mio rapporto con gli animali e la natura, e soprattutto l'amore di tutti i miei fan. Buon cinquantasettesimo compleanno a me!!!

A commentare il post di Salma è stata per esempio Bella Thorne, anche se il messaggio più affettuoso è quello di Sir Anthony Hopkins. Gli auguri all'attrice sono arrivati anche da Priyanka Chopra, Julianne Moore, Xavier Dolan, Miranda Kerr.

Bella Thorne : Goals! Happy birthday!!

: Goals! Happy birthday!! Anthony Hopkins : Feliz Cumpleaños Salma We love you

: Feliz Cumpleaños Salma We love you Priyanka Chopra : Happy birthday gorgeous

: Happy birthday gorgeous Julianne Moore ; Happy birthday!

; Happy birthday! Xavier Dolan : Happy birthday

: Happy birthday Miranda Kerr: Happy Birthday Angel

L’ultimo film in cui abbiamo visto Salma Hayek è stato Magic Mike - The Last Dance, nel quale si è esibita in un ballo molto sensuale con Channing Tatum. E a proposito di balli, il post più recente di Salma la ritrae, in costume e copricostume, mentre danza sulle note di Chan Chan dei Buena Vista Social Club. La didascalia recita:

La vita è un insieme di fasi con inizi e fini, ecco perché a volte va bene sentirsi delle farfalle anche se lasciamo andare una parte di noi