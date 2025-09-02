TGCom24
News Cinema

La sposa cadavere di Tim Burton, 20 anni celebrati dalla riedizione in 4K, ecco il trailer

Domenico Misciagna

Il film animato in stop-motion La sposa cadavere è stato interamente rimasterizzato in 4K per il suo ventennale. L'opera di Tim Burton, codiretta con Mike Johnson, è una delle sue più amate, prendendo un posto accanto a Nightmare Before Christmas e Frankenweenie

La sposa cadavere di Tim Burton, 20 anni celebrati dalla riedizione in 4K, ecco il trailer

Sono trascorsi 20 anni da quando Tim Burton trovò il tempo per tornare alla sua amata stop-motion con La sposa cadavere, che codiresse con Mike Johnson: per l'occasione la Warner Bros. presenta una nuova edizione rimasterizzata in Ultra HD 4K del lungometraggio, in steelbook, arricchita da nuovi contenuti speciali di backstage, affiancati a quelli già disponbili. Qui in Italia sarà in vendita dal 6 ottobre, nell'attesa che la remaster in 4K prenda magari anche la strada dello streaming / download. Ecco il trailer ufficiale originale della riproposta.

La sposa cadavere, tra Nightmare Before Christmas e Frankenweenie

L'animazione in stop-motion, cioè basata sul movimento fotogramma per fotogramma di pupazzi snodati in set fisici, fa parte della filmografia di Tim Burton tanto quanto il suo cinema dal vero: firmò la sua prima regia col corto Vincent (1982) quando era ancora alla Disney. Gran parte del pubblico, quando pensa a Burton e all'animazione, pensa all'immortale meraviglioso Nightmare Before Christmas (1993), che comunque - vale la pena ricordarlo - fu concretamente diretto da un altro grande come Henry Selick. La sposa cadavere uscì in tutto il mondo tra il settembre e l'ottobre 2005, ma in questo caso fu effettivamente diretto da Burton, che per i suoi impegni nel cinema dal vero delegò la supervisione giornaliera a Mike Johnson (già animatore di Nightmare e James e la Pesca Gigante). Periodicamente Burton torna sul suo primo amore: il remake di un suo corto dal vero del 1984 si tramutò nel Frankenweenie lungometraggio in stop-motion per la Disney, nel 2012.
La sposa cadavere raccontava la storia di Victor (voce originale di Johnny Depp), delicato giovane olandese nel XIX secolo: innamorato ricambiato di Victoria, ripassa i voti nuziali da solo nel bosco, legandosi involontariamente in matrimonio "dannato" con il fantasma di Emily (Helena Bonham-Carter), una ragazza morta in tragiche circostanze, sposa mancata. Costato secondo USA Today sui 40 milioni di dollari, La sposa cadavere non fu un successo fenomenale, portando a casa nel mondo sui 117 milioni, ma è uno di quei titoli artisticamente pregevoli sui quali si basa il portofolio storico di una major come la Warner. Fu candidato all'Oscar come miglior film di animazione, ma perse a favore di un'altra stop-motion: Wallace & Gromit e la Maledizione del Coniglio Mannaro della Aardman. Imperdibili musiche e canzoni, come al solito a cura di Danny Elfman. Leggi anche Mercoledì, Tim Burton è tornato alla stop-motion nella stagione 2! Il cortometraggio si può vedere gratuitamente

