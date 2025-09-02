La sposa cadavere di Tim Burton, 20 anni celebrati dalla riedizione in 4K, ecco il trailer

News Cinema

Il film animato in stop-motion La sposa cadavere è stato interamente rimasterizzato in 4K per il suo ventennale. L'opera di Tim Burton, codiretta con Mike Johnson, è una delle sue più amate, prendendo un posto accanto a Nightmare Before Christmas e Frankenweenie

Sono trascorsi 20 anni da quando Tim Burton trovò il tempo per tornare alla sua amata stop-motion con La sposa cadavere, che codiresse con Mike Johnson: per l'occasione la Warner Bros. presenta una nuova edizione rimasterizzata in Ultra HD 4K del lungometraggio, in steelbook, arricchita da nuovi contenuti speciali di backstage, affiancati a quelli già disponbili. Qui in Italia sarà in vendita dal 6 ottobre, nell'attesa che la remaster in 4K prenda magari anche la strada dello streaming / download. Ecco il trailer ufficiale originale della riproposta.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-sposa-cadavere/24/video/?vid=47862" title="La Sposa cadavere: Il Trailer Ufficiale della versione in 4K per il 20esimo anniversario del Film - HD">La Sposa cadavere: Il Trailer Ufficiale della versione in 4K per il 20esimo anniversario del Film - HD</a>

La sposa cadavere, tra Nightmare Before Christmas e Frankenweenie

L'animazione in stop-motion, cioè basata sul movimento fotogramma per fotogramma di pupazzi snodati in set fisici, fa parte della filmografia di Tim Burton tanto quanto il suo cinema dal vero: firmò la sua prima regia col corto Vincent (1982) quando era ancora alla Disney. Gran parte del pubblico, quando pensa a Burton e all'animazione, pensa all'immortale meraviglioso Nightmare Before Christmas (1993), che comunque - vale la pena ricordarlo - fu concretamente diretto da un altro grande come Henry Selick. La sposa cadavere uscì in tutto il mondo tra il settembre e l'ottobre 2005, ma in questo caso fu effettivamente diretto da Burton, che per i suoi impegni nel cinema dal vero delegò la supervisione giornaliera a Mike Johnson (già animatore di Nightmare e James e la Pesca Gigante). Periodicamente Burton torna sul suo primo amore: il remake di un suo corto dal vero del 1984 si tramutò nel Frankenweenie lungometraggio in stop-motion per la Disney, nel 2012.

La sposa cadavere raccontava la storia di Victor (voce originale di Johnny Depp), delicato giovane olandese nel XIX secolo: innamorato ricambiato di Victoria, ripassa i voti nuziali da solo nel bosco, legandosi involontariamente in matrimonio "dannato" con il fantasma di Emily (Helena Bonham-Carter), una ragazza morta in tragiche circostanze, sposa mancata. Costato secondo USA Today sui 40 milioni di dollari, La sposa cadavere non fu un successo fenomenale, portando a casa nel mondo sui 117 milioni, ma è uno di quei titoli artisticamente pregevoli sui quali si basa il portofolio storico di una major come la Warner. Fu candidato all'Oscar come miglior film di animazione, ma perse a favore di un'altra stop-motion: Wallace & Gromit e la Maledizione del Coniglio Mannaro della Aardman. Imperdibili musiche e canzoni, come al solito a cura di Danny Elfman. Leggi anche Mercoledì, Tim Burton è tornato alla stop-motion nella stagione 2! Il cortometraggio si può vedere gratuitamente