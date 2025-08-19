Mercoledì, Tim Burton è tornato alla stop-motion nella stagione 2! Il cortometraggio si può vedere gratuitamente

News Serie TV

Per il primo episodio della seconda stagione di Mercoledì, che proseguirà su Netflix dal 3 settembre, Tim Burton ha creato una sorpresa per i suoi fan: un flashback è raccontato tramite un piccolo corto animato in stop-motion, come quelli dei suoi esordi. Guardiamolo insieme.

Per i più giovani Tim Burton sarà anche una delle menti dietro a Mercoledì con Jenna Ortega, in procinto di tornare con la seconda parte della seconda stagione su Netflix dal 3 settembre. Il grande artista e regista aveva però pur sempre cominciato la sua carriera come animatore in Disney, dove mosse i primi passi d'autore firmando un cortometraggio in stop-motion e in bianco & nero. Per il primo episodio della seconda stagione della serie, Tim ha deciso di raccontare un flashback proprio recuperando quell'evocativa spartanità, che ha poi fatto evolvere in alcuni lungometraggi animati considerati giustamente delle pietre miliari. Ma prima di approfondire, se non l'avete già visto, riguardiamo il breve corto disponibile online per tutti. S'intitola The Tale of the Skull Tree.





Mercoledì e l'Albero del Teschio, Tim Burton ripropone la sua magica stop-motion