La sirenetta, Paloma Faith critica il film ma poi cancella il post

News Cinema

Paloma Faith, tra le interpreti di Pennyworth e Le relazioni pericolose, ha commentato negativamente il remake della Sirenetta, ma è poi stata costretta a cancellare il post. Ma a cosa erano mirate le sue critiche?

L'uso non troppo meditato dei social, Instagram in questo caso, è costato una piccola bufera su Paloma Faith, per una critica rivolta al remake della Sirenetta, da qualche giorno in sala. La cantante, nota anche come interprete di Bet Sykes in Pennyworth, nonché di Florence de Régnier nella serie tratta da Le relazioni Pericolose, ha espresso con parole veementi un'opinione sul messaggio del film...



La Sirenetta: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film Disney - HD

La sirenetta, Paloma Faith: "Cos'è questa merda?"

Al di là dei toni utilizzati, nel post poi cancellato di Paloma Faith sul remake della Sirenetta (cancellato ma preservato da Metro) stupisce un certo travisamento del messaggio del film. Perché è proprio sul tema della storia che Paloma ha molto da ridire, perché scrive: "Penso che Halle sia molto brava e sia stata scelta bene. [...] Ma come madre di figlie femmine, non voglio che pensino che vada bene sacrificare la propria voce e i tuoi poteri per amare un uomo. Cos'è questa merda! Non è proprio quello che voglio insegnare alla prossima generazione di donne!"

È un commento assai strano, e una critica che finora non avevamo ancora letto, né sull'originale La sirenetta, né sul suo rifacimento: in effetti ci sembra che la morale della fiaba non premi affatto la decisione avventata di Ariel, anzi. Non ricava nulla dall'errore che commette cedendo la sua voce a Ursula, e la situazione migliora proprio quando la recupera, nel finale. Oltretutto, nel remake il rapporto tra uomo e donna è stato anche riequilibrato, sottolineando un'intesa non solo fisica ma basata su dei valori, con il personaggio di Eric amplificato e approfondito.

Ad ogni modo, Paloma deve aver realizzato di essere stata un po' avventata, perché il post appunto è scomparso... Leggi anche La sirenetta, Simona Patitucci un tempo Ariel ora Ursula, la doppiatrice: "Per me si chiude un cerchio"