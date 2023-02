La Sirenetta, nel nuovo teaser trailer appare anche Ursula

News Cinema

In un nuovo teaser trailer de La Sirenetta diffuso da Disney appare finalmente anche il volto (e la risata diabolica) di Ursula.

Disney ha iniziato a combattere l’attesa rilasciando un secondo teaser trailer de La Sirenetta, uno dei nuovi live action che ripristina il fascino delle principesse Disney. In questo caso la storia narrata è quella di Ariel, che ha le fattezze di Halle Bailey. In un brevissimo teaser trailer, della durata di 30 secondi appena, La Sirenetta introduce altri personaggi chiave della pellicola, oltre a mostrare di più del regno colorato di Ariel.



La Sirenetta: Il Primo Teaser Trailer Italiano del Film - HD

La Sirenetta, il nuovo teaser trailer mostra la malefica Ursula

Negli ultimi anni, Disney ha scelto di dare nuova vita ai personaggi dei classici d’animazione portando sul grande schermo una rivisitazione delle principesse più iconiche. L’ultima del repertorio è Ariel, protagonista de La Sirenetta uscito nel 1989 e tratto a sua volta dalla fiaba danese di Hans Christian Andersen. Il live action è atteso in sala a maggio 2023 e, per combattere l’attesa, è stato mostrato un nuovo teaser trailer dove appaiono nuovi personaggi. Oltre ad Ariel, che incontriamo in svariate sequenze in compagnia delle meraviglie del mare, il breve video presenta anche lo sguardo attento e diabolico di Ursula, che chiude il teaser con una risata malefica. Appare finalmente anche il principe Eric, in compagnia di Ariel sulla barca (uno dei momenti più romantici per la coppia nel film d’animazione). E torna anche Flounder, già avvistato nel primo teaser. Il breve teaser è stato mostrato per continuare i festeggiamenti di Disney100, un anniversario importante menzionato anche da Halle Bailey, che ha pubblicato a sua volta il video sui social.

Sono così emozionata di portare avanti i festeggiamenti per Disney100 dando un nuovo sguardo a La Sirenetta. Mancano 100 giorni all’uscita al cinema!

Pochi giorni fa, il regista Rob Marshall ha raccontato che il nuovo progetto in casa Disney è quasi completo, per cui a breve dovrebbe arrivare anche il primo trailer ufficiale. Intanto, nel teaser, si fa spazio anche alle sorelle di Ariel che riempiono la scena con i loro colori vivaci. Nonostante la breve durata, il video è accompagnato dalla voce di Halle Bailey che segue le note di uno dei brani più amati del film d’animazione, Parte del tuo mondo. Il cast include anche Jonah Hauer-King che interpreta il principe Eric, Daveed Diggs che offre la voce a Sebastian mentre Jacob Tremblay si occuperà di Flounder. Re Tritone ha le fattezze di Javier Bardem ed infine Ursula, la strega del mare, non può che essere Melissa McCarthy.