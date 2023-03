La sirenetta, la Disney paga se stessa 10 milioni di dollari per lo spot

News Cinema

Lo slot pubblicitario per il trailer del remake di La sirenetta, in piena diretta Oscar, è costato alla Disney intorno ai 10 milioni di dollari. Ma c'è un paradosso.

Vi sarete accorti che quest'anno, per la terza volta, il palcoscenico degli Oscar ha accolto espliciti lanci pubblicitari pagati, eseguiti dalle stesse star legate in qualche modo al film lanciato: il caso più discusso è stato quello del nuovo trailer del remake di La sirenetta, annunciato da Melissa McCarthy (Ursula) e Halle Bailey (Ariel), al cinema dal 24 maggio. Ma quanto può costare un' "inserzione" di questo genere, in quel contesto? Tanto, tantissimo, però...

La sirenetta, 10 milioni di dollari per Il lancio del trailer, ma il pagamento è quasi simbolico