La Sirenetta, il primo trailer del live action mostrato durante gli Oscar 2023

Durante la cerimonia degli Oscar 2023, Disney ha mostrato il primo trailer ufficiale del film live action La Sirenetta con protagonista Halle Bailey.

Dopo una lunga e paziente attesa, Disney ha finalmente mostrato il primo trailer completo de La Sirenetta. Il live action presenta Halle Bailey come protagonista indiscussa, o quasi. L’attrice interpreta Ariel e dovrà dividere la scena con una subdola Ursula, interpretata da Melissa McCarthy che nel primo trailer mostra ancora di più di sé. Dopo due brevi teaser trailer, Disney celebra il suo centesimo anniversario con un nuovo live action dei classici d’animazione in uscita a maggio 2023.



La Sirenetta: il primo trailer è un tuffo nell’ignoto per Ariel

Con la voce melodiosa di Halle Bailey, Ariel del live action ci mostra una storia che tutto sommato gli spettatori Disney conoscono perfettamente. Una giovane sirena salva un uomo da morte certa in mare, dopo che una tempesta ha colto alla sprovvista la sua nave. Quell’uomo è un principe, il suo nome è Eric e Ariel è sempre più curiosa di comprendere come vivono gli esseri umani in superficie. Quella curiosità le costerà caro, perché la porterà al cospetto di Ursula, la strega del mare. Con i suoi tentacoli sinuosi e una forte astuzia, Ursula regalerà ad Ariel la possibilità di visitare il mondo in superficie, ma ad un patto: dovrà cederle la sua voce. Un paio di gambe in cambio del suo canto? La sirena accetta e finisce catapultata in un mondo nuovo, diverso, ma lontana da casa e dai suoi affetti.