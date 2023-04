La Sirenetta, il nuovo teaser trailer ci porta ancora di più "in fondo al mar"

News Cinema

La Sirenetta svela un altro teaser trailer che non rinuncia ai colori del mare e anticipa un faccia a faccia tra Ursula e Tritone.

La Sirenetta ci porta con sé ancor di più “in fondo al mar” nel nuovo teaser trailer condiviso via Twitter da Walt Disney Studios. Halle Bailey interpreta Ariel, una sirena estremamente curiosa e intrigata dalla vita in superficie. Suo padre, Re Tritone, le ha proibito di interagire con gli umani, ma Ariel sogna di esplorare quel mondo e grazie a sua zia Ursula ha la possibilità di farlo.



La Sirenetta: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film Disney - HD

La Sirenetta, il nuovo teaser mostra il faccia a faccia tra Ursula e Tritone

Nel nuovo teaser trailer condiviso dalla Disney, Ariel mostra ancor di più di entrambi i suoi mondi: da un lato la sirena nuota tra i colori bellissimi del fondale marino, interagendo anche con Ursula (Melissa McCarthy) e il suo calderone magico attraverso il quale priverà sua nipote della voce in cambio di un paio di gambe. Il nuovo teaser mostra anche il potere di Re Tritone (Javier Bardem), fiero di impugnare il suo tridente contro sua sorella, così come regala un altro sguardo approfondito al regno di Ursula. Sulle note di Come vorrei, La Sirenetta mostra anche l’arrivo di Ariel in superficie, con un occhio di riguardo per la gita in barca con il principe Eric (Jonah Hauer-King) e un primo piano di Flounder che aiuta a creare l’atmosfera romantica.

Il teaser trailer risalta ancor di più il talento canoro di Halle Bailey, che accompagnerà tutti i brani del film live action in lingua originale. Così come mostra ad esempio una ruvida passeggiata in carrozza per Ariel ed Eric. Basato sull’omonimo classico d’animazione del 1989, La Sirenetta approderà al cinema verso la fine di maggio 2023 e seguirà la scia di altri film live action come Cenerentola e La bella e la bestia. Tra non molto, seguirà anche il live action di Biancaneve con Rachel Zegler e Gal Gadot nelle vesti della Regina Cattiva. Secondo un recente report, pare che il film de La Sirenetta avrà una durata significativa che lo renderà il live action più lungo finora dei classici Disney. Dovrebbe durare circa 2 ore e 15 minuti, ma attualmente Disney non ha confermato il dato. A breve, in streaming, sarà la volta di Peter Pan e Wendy, atteso su Disney+.