La rimonta di The Wolf of Wall Street: su Netflix il film di Scorsese con Leonardo DiCaprio è già una hit

Uscito nel 2013, The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese è da poco approdato su Netflix, conoscendo un successo straordinario ed entrando nella classifica dei 10 film più visti sulla piattaforma streaming.

Martin Scorsese, che detesta le top 10 dei film, come ha dichiarato di recente, sarà forse contento di sapere che The Wolf of Wall Street sta registrando un alto gradimento su Netflix, a testimonianza del fatto che i film continuano a vivere anche quando non sono più in sala. Un tempo il merito di una riscoperta era dell'home video, oggi invece bisogna ringraziare le piattaforme streaming.

Uscito nel 2013, The Wolf of Wall Street racconta la vera storia, e quindi l'ascesa e la caduta, di Jordan Belfort, un intraprendente broker newyorkese che ha condotto una vita di eccessi, ha truffato i suoi clienti, ha aiutato l'FBI, è stato condannato a 36 mesi di carcere e, una volta uscito, ha cominciato a tenere corsi motivazionali a pagamento per risarcire le sue vittime. Belfort ha scritto un’autobiografia che Martin Scorsese ha adorato.

La rimonta mondiale di The Wolf of Street

La rocambolesca vicenda del "lupo" di Wall Street ha valso al regista l'incasso più alto della sua intera carriera. Agli Oscar, però, ha fatto un buco nell’acqua, perché non si è aggiudicato nessuna delle statuette dorate a cui era candidato. Il protagonista Leonardo DiCaprio, alla sua quinta collaborazione con Scorsese, ha comunque ottenuto un Golden Globe. Avrebbe tanto voluto anche l'Academy Award, come ha dimostrato la sua espressione delusa quando è stato annunciato che il vincitore era Matthew McConaughey per Dallas Buyers Club. Tornando al presente, Netflix è stata contenta di annunciare che, nella settimana dal 18 al 24 settembre,The Wolf of Wall Street si è piazzato al sesto posto nella classifica dei film in lingua inglese, con 3.2 milioni di visitatori per un totale di 9.7 milioni di ore di visualizzazione.

Le possibili ragioni di un successo

Naturalmente il revival di The Wolf of Wall Street può avere diverse spiegazioni. Da una parte, è possibile che coloro che lo hanno visto al cinema e lo hanno amato abbiano voluto fare un ripasso. Poi c’è Leonardo DiCaprio, che è considerato, anche dai giovanissimi, un ottimo attore. E che dire di Matthew McConaughey e della scena in cui, battendo il pugno sul petto, intona una cantilena? Anche Jonah Hill era strepitoso, non c'è che dire, ma è più probabile che il film sia tornato in auge perché è imminente l'uscita di Killers of the Flower Moon, che poi ha qualche elemento in comune con The Wolf of Wall Street, ad esempio le 3 ore di durata e la presenza di Leonardo Dicaprio. Se il film otterrà un buon risultato al botteghino, sicuramente su Netflix The Wolf of Wall Street andrà ancora meglio.