Sound of Freedom, il fenomeno indipendente del boxoffice americano

Il thriller Sound of Freedom con Jim Caviezel, basato su una storia vera, è riuscito in un mese a toccare i 150 milioni di dollari d'incasso negli Usa. Come ci è riuscito?

Sound of Freedom sta facendo discutere gli Stati Uniti, prima ancora degli analisti del boxoffice americano: film indipendente interpretato da Jim Caviezel, ha registrato negli USA ben 150 milioni di dollari in un mese, a fronte di un budget irrisorio. Gli autori hanno lottato parecchio per portare al cinema questa storia vera, basata sull'esperienza dell'ex-agente federale Tim Ballard.

Sound of Freedom: il film e la storia vera

Sound of Freedom racconta dell'ex-agente federale Tim Ballard (nel film Jim Caviezel), che sceglie di diventare un vigilante e lasciare i limiti impostigli dal Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti d'America, per avere mano libera nel risolvere un traffico di bambini e bambine. Dopo il salvataggio di un piccolo da trafficanti di esseri umani che operano in America Latina, Tim capisce che l'unico modo di salvare anche sua sorella, e insieme a lei tanti altri minori, è quello di addentrarsi nella giunga colombiana e risolvere la situazione da solo, per evitare alle vittime un destino tremendo.

Ballard ha esitato parecchio tempo prima di concedere che la sua esperienza venisse trasposta in un lungometraggio, perché - parole sue riportate dalla casa di produzione Angel Studios - "non si fidava di Hollywood". La vicenda adattata nel film diretto da Alejandro Gomez Monteverde si prende qualche libertà nel dipingerlo più eroico, attribuendogli un'esecuzione che non ha mai eseguito nella realtà, ma - stando a Ballard - alleggerisce persino altri dettagli: al termine dell'operazione in Colombia furono salvate centoventitré persone, non solo la cinquantina di minori sui quali il film si concentra.

In Sound of Freedom a interpretare la moglie di Tim, Katherine Ballard, c'è Mira Sorvino: stando agli interessati, nella realtà si è svolta in maniera molto simile la conversazione nella quale Tim annuncia a Katherine di rinunciare al proprio stipendio per la sua missione, col plauso di lei (nonostante i sei figli a carico della coppia).

Sound of Freedom: la questione finanziaria

Come Jim Caviezel ha raccontato a The Daily Signal, realizzare Sound of Freedom è stato complesso. Prodotto con un budget di nemmeno 15 milioni di dollari e completato nel 2018, doveva essere distribuito da una divisione della 20th Century Fox: quando questa è stata acquisita nel 2019 dalla Disney, la sua distribuzione è stata cancellata. A quel punto è stato necessario trovare un partner commerciale per diffondere il film nelle sale: gli Angel Studios hanno raccolto la sfida, ottenendo i 5 milioni di dollari necessari da settemila donatori in una campagna di crowdfunding. La compagnia, fondata nello Utah nel 2021 dalle ceneri della VidAngel, con lo scopo di incarnare e diffondere i valori cristiani, ha all'attivo la serie tv The Chosen, dedicata appunto alla figura di Gesù. L'azienda ha incoraggiato i sostenitori del progetto a pagare il cinema anche per chi non poteva permetterselo, una strategia che pare abbia funzionato, sicuramente a livello di incassi più che di effettive presenze (come riporta The Guardian).

In ogni caso, Sound of Freedom si è rivelato un successo esplosivo per un film indipendente che non sia un horror, di norma l'unico genere che garantisce grandi ricavi con budget modesti: finora ha registrato negli USA 153.438.900 dollari d'incasso (fonte Boxofficemojo). Un rapporto di 1:10 col suo citato budget. Il film è diventato uno dei simboli di come una produzione indipendente possa spiazzare le major, se adeguatamente promossa verso un chiaro pubblico di riferimento, nello specifico quello che per Boxoffice Pro aspetta di vedere "faith-based movies", cioè "film basati sulla fede". L'appello di Caviezel nell'ultimo trailer è inequivocabile: "I figli di Dio non sono in vendita".



Sound of Freedom: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Sound of Freedom, il significato militante

Se siete soliti bazzicare i social anche americani, vi sarete accorti che i sostenitori di Sound of Freedom danno al lungometraggio un valore che va al di là dell'argomento trattato. Il film è diventato negli Usa il simbolo di una resistenza conservatrice ai valori cosiddetti "woke", inclusivi e politicamente corretti, erigendo la lotta di Ballard a lotta contro tendenze condannate da una buona parte dell'opinione pubblica americana. Naturalmente, l'associazione tra pedofilia e valori liberali è eufemisticamente estrema, ma non se si pensa che Caviezel si è dimostrato vicino alle teorie di Qanon, che vogliono un culto pedofilo di Satana controllare segretamente politici democratici e una buona parte di Hollywood. La destra repubblicana si è affrettata a sostenere il film, con Donald Trump in testa, definito da Caviezel a Fox News come "il nuovo Mosè". Questo può spiegare il fenomeno di costume che Sound of Freedom è diventato, tanto che la sinistra americana più ideologica cerca di evitarlo, alimentando indirettamente negli avversari la quanto mai azzardata associazione di cui sopra.

Un serpente che si morde la coda insomma, in una tensione sociale che sta dilaniando gli Usa in modo sempre più evidente negli ultimi anni e mesi. Paul Schrader, storico collaboratore di Scorsese e recente nomination all'Oscar per First Reformed - La creazione a rischio, pur non abbracciando complottismi, ha lodato su Facebook la copertura degli Angel Studios di un pubblico preciso: "La comunità credente è stata storicamente poco servita dal cinema commerciale", chiedendosi però se altre minoranze facenti capo magari al "razionalismo scientifico" o alla "curiosità imparziale" non meritino altrettanto spazio. In ogni caso, bisognerebbe riconoscersi in una massima dello sceneggiatore di Taxi Driver: "Il più stupefacente effetto deleterio della cultura di internet è stata l'erosione delle mezze misure e la normalizzazione della polarizzazione".