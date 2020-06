La regina del peccato, un ruolo da sexy protagonista per Christa B. Allen: dove l'abbiamo già vista?

News Cinema

Christa B. Allen, protagonista del torbido thriller La regina del peccato, ha interpretato la versione più giovane di un'attrice ben più celebre...

La regina del peccato (film tv del 2018) è un thriller ammiccante interpretato da Christa B. Allen, un'attrice il cui nome probabilmente non vi dirà nulla ma che ha visto un inizio di carriera alquanto curioso. Produzione canadese, La regina del peccato è diretto da Jean-François Rivard ed è cointerpretato da Richard De Klerk e Amber Goldfarb.

La regina del peccato, chi è la protagonista Christa B. Allen

Nata nel 1991, Christa B. Allen è un'attrice americana che nei suoi primi due ruoli cinematografici ha interpretato... Jennifer Garner! O meglio, Christa ha interpretato due personaggi di Jennifer in versione teenager, in due film che prevedevano flashback. In 30 anni in un secondo (2004), Christa era la protagonista Jenna, che si ritrovava per magia trasportata nella sua vita adulta, ma con la mente di una ragazzina che non sapeva nulla della vita. Qualche anno dopo, nel 2009, era la giovanissima Jenny nei flashback di La rivolta delle ex, dove l'acchiappasottane Matthew McConaughey ricordava l'affetto unico che aveva provato da adolescente per Jenny, dimenticata poi quando è diventata adulta, con le sembianze appunto di Jennifer Garner.

L'impressione è che Christa Allen non abbia trovato vere chance di farsi notare in patria, attraversando varie serie tv in ruoli minori o film di serie B che spesso non sono stati distribuiti in Italia in sala. Non è forse un caso che un ruolo da vera protagonista sia arrivato in un'opera di produzione canadese.

La regina del peccato: la trama e il trailer del film