La Ligne, la violenza fra una madre e una figlia: in anteprima il trailer italiano del film con Valeria Bruni Tedeschi

di Mauro Donzelli 05 gennaio 2023 4

Un rapporto complesso fra una madre e una figlia è al centro del nuovo film della Svizzera Ursula Meier La Ligne - La linea invisibile con protagonista Valeria Bruni Tedeschi in sala dal 19 gennaio per Satine. Ecco in anteprima esclusiva il trailer ufficiale in italiano.