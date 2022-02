La fantastica promessa di Andrew Garfield: ecco cosa farà se dovesse vincere l’Oscar

News Cinema

Andrew Garfield è stato candidato all'Oscar per tick, tick... Boom!. Qualora dovesse vincere lui il premio, farà una cosa davvero pazza che accrescerebbe davvero la sua popolarità.

E’ indubbio che Andrew Garfield abbia raggiunto un nuovo picco di notorietà all'indomani della sua performance in Spider-Man: No Way Home, tanto da ridare quasi lustro al franchise meno entusiasmante dei tre dedicati all'Uomo Ragno. L'attore, inoltre, ha ricevuto la sua seconda candidatura all'Oscar come miglior protagonista grazie a tick, tick... Boom! di Lin-Manuel Miranda. Che succederebbe se Andrew lo vincesse per davvero? E’ stato lui stesso a spiegarlo durante un talk show.

La folle promessa di Andrew Garfield

Nel corso di una puntata di The Graham Norton Show, Andrew Garfield era seduto accanto a Johannes Radebe. Radebe è un ballerino professionista conosciuto per la sua partecipazione al talent show britannico Strictly Come Dancing, che ha ispirato l'arcinoto Ballando con le Stelle. Ora, essendo tick, tick...Boom! un musical, nel quale Garfield interpreta nientemeno che Jonathan Larson (l'autore di Rant), si è finito per parlare di ballo, ed è stato a quel punto che il nostro ha fatto una promessa.

"E’ difficile da ammettere, ma adorerei partecipare a Strictly" - ha detto Garfield, confessando che la partecipazione alla trasmissione è nella sua lista di cose da fare nella vita. A quel punto Radebe si è offerto volontario per essere il suo partner di danza. In tutta risposta, Garfield ha chiarito l'equivoco, aggiungendo alla frase iniziale: "Se vincessi l'Oscar". Poi ha proseguito: "Allora sì che lo farei. Che ne pensate?". La proposta dell'attore ha mandato in sollucchero il pubblico del programma.

Ovviamente non sappiamo quanto possa essere serio l'impegno di Garfield, ma se davvero dovesse aggiudicarsi la statuetta dorata, qualcuno prontamente gli ricorderà i suoi doveri. Nella cinquina di Andrew ci sono anche Benedict Cumberbatch, Will Smith, Javier Bardem e Denzel Washington. Mentre aspettiamo di conoscere chi vincerà il prossimo 27 marzo, possiamo vedere o rivedere su Netflix tick, tick...Boom!.