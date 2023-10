La DreamWorks Animation licenzia 70 dipendenti e rivede la sua strategia produttiva

News Cinema

Nonostante i buoni risultati di Troppo cattivi e Il gatto con gli stivali 2, dopo il flop di Ruby Gilliman, la DreamWorks Animation rivede la sua strategia produttiva: si lavorerà meno in sede e più con outsourcing, la forza lavoro si riduce di 70 unità.

Con un 2023 più faticoso del previsto, dopo il flop di Ruby Gillman, nonostante un solido 2022 con Troppo cattivi e Il gatto con gli stivali 2, la DreamWorks Animation cambia passo, drasticamente: il suo COO Randy Lake ha deciso di modificare il modus operandi dell'azienda, spostando parte della lavorazione dei film animati su studi esterni (che beneficiano di agevolazioni fiscali), stando a Cartoon Brew. Variety intanto riporta la conseguenza: 70 impiegati sono stati licenziati negli ultimi giorni (o i loro contratti a termine non sono stati rinnovati). Leggi anche DreamWorks Animation, 300 pezzi in mostra all'Auditorium Parco della Musica per l'uscita di Trolls 3

DreamWorks Animation, dopo i licenziamenti, ecco il nuovo corso