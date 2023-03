La cospirazione del Cairo: il trailer italiano del thriller di Tarik Saleh

News Cinema

Uno dei film più interessanti del concorso del Festival di Cannes 2022 (dove ha vinto un meritato premio per la miglior sceneggiatura), questo film che mescola una storia di spionaggio alla John Le Carré e il sofismo filosofico-religioso arriva nei cinema italiani il 6 aprile con Movies Inspired.

Tra i film presentati in concorso lo scorso maggio al Festival di Cannes, uno dei migliori è stato senza dubbio La cospirazione del Cairo, un thriller di parola e di intelligenza scritto e diretto da Tarik Saleh, regista svedese di origini egiziane già autore di film come Omicidio al Cairo e The Contractor.

Questa volta Saleh, che a Cannes ha vinto un meritato premio per la migliore sceneggiatura, ha raccontato una storia di un ragazzo, figlio di umili pescatori, che in virtù della sua intelligenza e della sua devozione viene ammesso all'università islamica di al-Azhar, presso l'omonima moschea del Cairo, è il più importante centro di studi islamici del mondo. Lì Adam, questo il nome del protagonista, finisce però involontariamente al centro di una complessa cospirazione politica che culmina con la morte del Grande Imam della moschea: una morte di cui lui stesso viene accusato. Per salvarsi, Adam dovrà fare appello alla sua calma, alla sua intelligenza e a tutto quel sofismo filosofico e religioso che è al centro dei suoi studi.

La cospirazione del Cairo, film che consigliamo di non perdere, arriverà nei cinema italiani il 6 aprile, distribuito da Movies Inspired in collaborazione con BIM Distribution.

Qui potete leggere la recensione del film a firma di Federico Gironi, mentre di seguito il trailer italiano ufficiale di La cospirazione del Cairo: