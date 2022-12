La clessidra del Mago di Oz venduta all'asta alla cifra folle di 495.000 dollari

News Cinema

Ad un'asta hollywoodiana di cimeli e oggetti di scena, il record è toccato a una clessidra del Mago di Oz, venduta a quasi mezzo milione di dollari.

Ogni amante del cinema, in cuor suo, vorrebbe avere a casa un pezzo del suo film preferito, per poterlo ammirare a piacimento. Non tutti possono permetterselo e di certo questo è vero per chi ha acquistato all'asta per quasi mezzo milione di dollari, per la precisione 495.000 dollari, un oggetto di scena de Il mago di Oz, il film di Victor Fleming con Judy Garland del 1939. Una cifra iperbolica perfino per le aste hollywoodiane.

La clessidra del mago di Oz: dove appare nel film e perché è tanto preziosa

La clessidra in questione, che vedete nella foto della casa d'aste accanto a una scena del film, si trova nell'antro della Strega Malvagia dell'Ovest interpretata da Margaret Hamilton. Heritage Auctions la descrive nel catalogo come "il più riconoscibile oggetto di scena autenticato del Mago di Oz" (ci sarebbero anche le scarpette rosse, a dire il vero) e la Strega la mostra a Dorothy dicendo: "Vedi questo? Ecco quanto ti resta da vivere! E non è molto, tesoro mio! Non è molto! Non posso aspettare per sempre per avere quelle scarpe!". La clessidra è in vetro, legno e cartapesta, costruita dagli abili artigiani della MGM, alta 50 centimetri e larga 30. La decorazione presenta dei gargoyle alati appollaiati su tre colonne a spirale. All'interno ci sono delle paillettes rosse, aggiunte in seguito per le esposizioni, secondo quanto scrive la casa d'aste, visto che non passano attraverso lo stretto collo della clessidra. Dopo esser stato esposto in tre musei, l'oggetto in questione è già stato venduto in due aste precedenti. Si tratta insomma di un investimento, dal momento che il suo valore ha continuato ad aumentare.

Gli altri oggetti di scena all'asta di Heritage

Non sappiamo chi abbia acquistato la clessidra del mago di Oz, ma durante la stessa asta sono stati battuti oggetti di scena per un valore di 8 milioni di dollari. Ad esempio c'erano un biglietto d'oro di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato e una tunica indossata da Charlton Heston ne I dieci comandamenti, oltre a due altri oggetti del Mago di Oz. Questi ultimi erano una versione di prova del grembiule a quadretti di Dorothy (acquistata per 125.000 dollari) e una giacca indossata da una comparsa della Città di Smeraldo (venduta per 37.500 dollari).

Il giallo del vestito perduto di Dorothy e il giudice che ne ha fermato l'asta

Non sempre le aste vanno a buon fine. Di recente un giudice di Manhattan ha bloccato l'asta di un vestito indossato da Judy Garland nel film e a lungo creduto perduto: si tratta di un abito a quadretti bianco e blu con una camicetta, che una parente del proprietario deceduto sostiene le spetti di diritto. L'anno scorso il vestito è stato fortunosamente ritrovato nella collezione del dipartimento di arte drammatica della Università Cattolica di Washington. Il rettore, padre Gilbert Hartke, l'aveva ricevuto in dono negli anni Settanta. Alla morte del religioso, nel 1986, dell'abito non fu trovata traccia per quasi 40 anni fino a che l'anno scorso fu rinvenuto in una scatola da scarpe gettata via. Valutato tra gli 800.000 dollari e il milione e 200.000, il vestito stava per essere messo all'asta insieme ad altri oggetti dall'asta di Bonham Classic Hollywood: Film and Television lo scorso maggio, quando la nipote di padre Gilbert, la sua parente più vicina ancora in vita, si è fatta avanti sostenendo che le spettava in quanto erede Lo scorso lunedì il giudice distrettuale Paul Gardephe ha accolto la richiesta, sospendendo l'asta finché il caso non sarà risolto.