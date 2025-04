La Cina vieta i film americani in risposta ai dazi? È una delle misure al vaglio

News Cinema

Tra tutte le aree del mondo colpite dai dazi USA imposti da Donald Trump, la Cina è quella che sta rispondendo più a muso duro: è trapelato che una delle misure al vaglio è chiudere del tutto il mercato cinematografico cinese ai film americani. Per la Cina non sarebbe un grande problema, ma per Hollywood?

Come riportato da Bloomberg, una Cina infuriata con gli USA per i dazi commerciali imposti da Donald Trump starebbe meditando una reazione che travolgerebbe anche la distribuzione cinese dei film americani: l'eventuale decisione danneggerebbe più Hollywood della filiera in Cina, che negli ultimi anni dipende sempre meno dai blockbuster made in USA. In linea generale la diffusione delle opere americane da quelle parti si è comunque ridotta rispetto a una decina d'anni or sono, anche se nel 2025 almeno tre titoli provenienti da Hollywood potrebbero beneficiare di quel pubblico. Sottolineiamo che per ora si tratta solo di voci riguardanti misure al vaglio, non approvate. Leggi anche La Cina vuole meno Hollywood, spinge per le produzioni nazionali, i blockbuster stanno perdendo una fonte di reddito

Film americani vietati in Cina, per risposta ai dazi?