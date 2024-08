La Cina vuole meno Hollywood, spinge per le produzioni nazionali, i blockbuster stanno perdendo una fonte di reddito

News Cinema

Fino a cinque-sei anni fa Hollywood sperava molto nel mercato cinese, per sostenere le sue spese folli in materia di blockbuster: il mercato cinematografico in Cina è tornato tuttavia a respingere le produzioni straniere, specialmente dopo il Covid.

Ciò che è accaduto nelle ultime settimane al boxoffice cinese conferma un'inversione di tendenza degli ultimi anni: Deadpool & Wolverine, appena uscito, si è dovuto accontentare di una seconda posizione dopo la produzione nazionale Successor. Sono passati i tempi in cui anche qui a Comingsoon dedicammo un articolo allo "sfogo" del mercato cinese per i blockbuster hollywoodiani: in Cina ne arrivano sempre meno e il governo spinge per dare più spazio ai prodotti realizzati in patria. È quasi un ritorno all'antico, anche se una chiusura totale non esiste più.

I blockbuster hollywoodiani non sperano più nella Cina