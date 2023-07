La Casa dei Fantasmi: il nuovo scatenato trailer della commedia spettrale in arrivo a fine agosto

News Cinema

Un nuovo trailer de La Casa dei Fantasmi, il film ispirato all'omonima attrazione dei parchi a tema della Disney, ci introduce nella casa dove imperversano gli spettri e dove i ghostbusters Owen Wilson e Danny De Vito cercano di far tornare l'ordine.

È arrivato, a spaventarvi come si deve, il nuovo trailer de La Casa dei Fantasmi, il film ispirato a una nota attrazione di Disneyland che invaderà le sale italiane il 23 agosto, collocandosi dunque fra le uscite estive, che quest'anno sono diverse, a testimoniare l'intenzione delle case di distribuzione di allungare finalmente la stagione cinematografica.

La Casa dei Fantasmi avrà la sua anteprima italiana il 27 luglio al Giffoni Film festival, celebre manifestazione cinematografica che coinvolge tanti bambini e ragazzi con film indirizzati al pubblico giovane e incontri con attori sia italiani che stranieri. La commedia horror, o meglio spettrale, è targata Walt Disney Studios Motion Pictures e si affida a un cast stellare. Ci sono infatti Danny de Vito, Owen Wilson, Rosario Dawson, LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Chase W. Dillon, Dan Levy, Jared Leto, Jamie Lee Curtis. Alcuni interpretano personaggi in carne ed ossa, altri danno invece vita a fantasmi più o meno inquietanti.

La trama de La Casa dei Fantasmi

Ricordiamo che La Casa dei Fantasmi è diretto da Justin Simien e racconta la storia di una madre single che compra, a un prezzo ridicolo, un'enorme casa a New Orleans. Insieme al figlio scopre con orrore che la dimora è abitata dai fantasmi. A quel punto chiede aiuto a un prete, che contatta uno scienziato esperto di fenomeni paranormali, un sensitivo e uno storico. Riuscirà questa stramba ma geniale combriccola a scacciare gli spettri? Per scoprirlo dovete per forza andare al cinema.

Il nuovo trailer de La Casa dei Fantasmi

Il nuovo trailer de La Casa dei Fantasmi sottolinea la doppia natura del film, in altre parole l'appartenenza sia al genere commedia indiavolata che alla sottocategoria film di fantasmi. Il lungo corridoio che vedrete è proprio quello dell’attrazione dei vari Disneyland, che non esclude la partecipazione ai bambini. Stessa cosa per il film, destinato a tutta la famiglia.