Schede di riferimento
La Ballata di un Piccolo Giocatore
Anno: 2025
3,4
La Ballata di un Piccolo Giocatore
News Cinema

La ballata di un piccolo giocatore: il trailer italiano ufficiale del film Netflix con Colin Farrell

In cinema selezionati dal 15 ottobre, e in streaming sulla piattforma dal 29 dello stesso mese, questo film di Edward Berger tratto dal romanzo di Lawrence Osborne. Ecco il trailer italiano ufficiale di La ballata di un piccolo giocatore.

La ballata di un piccolo giocatore: il trailer italiano ufficiale del film Netflix con Colin Farrell

Sarà in cinema selezionati dal 15 ottobre e dal 29 dello stesse mese in streaming su Netflix La ballata di un piccolo giocatore, il film diretto dall'Edward Berger di Conclave che porta sullo schermo il romanzo omonimo del bravissimo scrittore inglese Lawrence Osborne, pubblicato in Italia da Adelphi.
Questa la trama ufficiale del film:

Lord Doyle sta vivendo nascosto a Macao, trascorrendo le sue giornate e le sue notti nei casinò, bevendo molto e scommettendo quel poco denaro che gli è rimasto. Lottando per stare al passo con i suoi debiti in rapida crescita, gli viene offerta un'ancora di salvezza dalla misteriosa Dao Ming, una dipendente del casinò con segreti tutti suoi. Tuttavia, alle sue calcagna c'è Cynthia Blithe, un'investigatrice privata pronta a confrontarsi con Doyle su ciò da cui sta fuggendo. Mentre Doyle cerca di raggiungere la salvezza, i confini della realtà iniziano a stringersi.

A interpretare il protagonista del film, Lord Doyle, troviameo Colin Farrell, mentre Fala Chen e Tilda Swinton appaiono rispettivamente nei ruoli di Dao Ming e di Cynthia Blithe.
Ritorno di Berger a casa Netflix dopo il successo (e l'Oscar) di Niente di nuovo sul fronte occidentale, La ballata di un piccolo giocatore è stato presentato in prima mondiale al Toronto International Film Festival, e questo di seguito è il suo trailer italiano ufficiale.

