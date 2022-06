L'uomo e la natura: i migliori film in streaming che raccontano questo incontro/scontro

News Cinema

Cosa succede se l'essere umano tenta di piegare la natura al proprio volere o alle proprie esigenze? Lo raccontano questi grandi film in streaming...

Cosa succede quando l’essere umano decide di immergersi nella natura incontaminata e tenta di piegarla alle proprie leggi? Quasi sempre qualcosa di drammatico, rappresentato da uno scontro tra volontà e necessità che sviluppa conseguenze inaspettate, se non addirittura tragiche. I cinque film in streaming che vi proponiamo qui sotto hanno cercato di indagare a modo loro il confronto/scontro tra la logica dell’uomo (sovente espressa sotto forma di falso progresso) e la potenza di un ambiente governato da leggi difficili, se non impossibili, da codificare. Buona lettura

Cinque grandi film in streaming sul confronto tra uomo e natura

Vite vendute

Corvo Rosso non avrai il mio scalpo

Fitzcarraldo

Into the Wild - Nelle terre selvagge

Wild

Vite vendute (1952)

Ispirato dal bellissimo romanzo di Georges Arnaud, il capolavoro diretto da Henri-George Clouzot vede protagonista un Yves Montand a capo di un gruppo di uomini senza speranza che devono trasportare un carico di nitroglicerina in mezzo alla giungle del Sud America. Il confronto tra questi esseri umani disperati e disprezzabili e una natura ostile perché non disposta a piegarsi alla loro violenza crea una trama soffocante, magnificamente espressa dalla messa in scena dal grande autore francese. Vite vendute si chiude con una sequenza finale montata in maniera vertiginosa, che personifica al meglio la follia umana e la sua illusione di dominio sulla natura. Capolavoro Palma d’Oro a Cannes. Disponibile su Amazon Prime Video.

Corvo Rosso non avrai il mio scalpo (1972)

La grande coppia cinematografica formata dal regista Sydney Pollack e dalla star Robert Redford realizza questo cult-movie generazionale, un western atipico su un pioniere che sceglie di vivere isolato dal resto della società spietata tentando di piegare la natura impervia alle sue esigenze. Momenti di grande cinema oseremmo dire animista fanno di Corvo Rosso non avrai il mio scalpo un monumento alle ambientazioni selvagge e bellissime. Scene di realismo al tempo non sperimentato sul grande schermo per un film epocale, psicologicamente pronto a testare lo spettatore. Titolo imprescindibile. Disponibile su NOW.

Fitzcarraldo (1982)

Il cinema selvaggio e visionario di Werner Herzog trova probabilmente la sua massima espressione in questo dramma fragoroso nell'impresa titanica di portare l’Opera ed Enrico Caruso nel cuore della foresta amazzonica. Fitzcarraldo si regge sia sulla visione dell’autore quanto sull’interpretazione mastodontica di Klaus Kinski, il quale sostituì a riprese iniziate il grande Jason Robards, ammalato all'improvviso. Lungometraggio capace di esprimere con bellezza incontrastata la fusione tra gli scenari naturali e l’illusione umana di renderli cornice per l’ispirazione artistica. Solo Herzog poteva pensare un capolavoro del genere…Disponibile su CHILI.

Into the Wild - Nelle terre selvagge (2007)

Into the Wild - Nelle terre selvagge: Trailer del film diretto da Sean Penn con Emile Hirsch e Vince Vaughn

Ispirato dal magnifico libro-verità scritto da Jon Krakauer, questo melodramma diretto da Sean Penn porta sul grande schermo il desiderio di un giovane di abbandonare famiglia, amore, convenzioni sociali per vivere solitario dentro la natura. Into the Wild - Nelle terre selvagge abbraccia questa utopia in pieno, mettendola in scena in tutta la sua forza cinematografica. Film vitale, disperato e bellissimo, con un grande Emile Hirsch come protagonista e a supporto nomi del calibro di William Hurt, Hal Holbrook e Kristen Stewart. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Wild (2014)

Il compianto Jean-Marc Vallée mette in scena la storia vera di una donna che per ritrovarsi deve affrontare il viaggio impervio dentro una natura ostile, ma pur sempre capace di ispirare l’essere umano a migliorarsi, a tirar fuori il meglio delle proprie abilità umane e morali. Wild è dominato da una superba Reese Witherspoon, ma sciorina anche le prove sobrie e toccanti di Laura Dern e Thomas Sadoski. Un film molto sentito, a tratti intimo, che regala alle due attrici la nomination all’Oscar. A tratti davvero notevole ed emozionante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.