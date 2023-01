L'ultima notte di Amore: il trailer del film di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino

News Cinema

Dopo i primi film internazionali, Andrea Di Stefano, attore e regista, torna in patria e dirige Pierfrancesco Favino, Linda Caridi e Francesco Di Leva in L'ultima notte di Amore. Il trailer del film prossimamente alla Berlinale e al cinema dal 9 marzo.

Prima di arrivare al cinema con Vision Distribution il 9 marzo, L'ultima notte di Amore, nuovo film di Andrea Di Stefano, parteciperà al prossimo Festival di Berlino nella sezione Berlinale Special Gala. Si tratta della terza regia di Di Stefano, attore passato con successo dietro la macchina da presa, dopo l'esordio internazionale con Escobar, seguito da The Informer, che lo riporta finalmente in Italia, dove dirige un cast composto da Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Andrea Gerardi e Francesco Di Leva. Questo il trailer, sulle note di "Ragazzo solo", che altro non è che la versione italiana di Space Oddity, cantata dallo stesso David Bowie.



L'ultima notte di Amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

L'ultima notte di Amore: la trama ufficiale del film con Pierfrancesco Favino

Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di sé stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce.