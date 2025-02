L'Albero: la malinconica incoscienza dei vent'anni nel trailer in anteprima esclusiva dell'opera prima di Sara Petraglia

News Cinema

Nel suo esordio alla regia, L'Albero, Sara Petraglia racconta uno spaccato di gioventù sfrenata e irrisolta, incarnata dalle malinconiche Bianca e Angelica. Ecco in anteprima esclusiva trailer ufficiale del film con Tecla Insolia e Carlotta Gamba, al cinema dal 20 marzo con Fandango Distribuzione.

Il 20 marzo 2025 arriverà nelle nostre sale L'Albero, diretto da Sara Petraglia. La regista romana, al suo debutto dietro alla macchina da presa, racconta l'irruenza della gioventù e il valore dell'amicizia attraverso gli occhi smarriti di Bianca (Tecla Insolia) e Angelica (Carlotta Gamba). Vi presentiamo oggi in anteprima esclusiva il trailer ufficiale del film, distribuito da Fandango Distribuzione



L'Albero: Il Trailer Ufficiale del Film in anteprima esclusiva - HD

Siamo a Roma, ai giorni nostri. Bianca, malinconica 23enne, se n’è andata da casa dei suoi e ha preso in affitto un appartamento che affaccia sulla ferrovia, dietro la quale si scorge un maestoso e rassicurante albero. Dovrebbe frequentare l'università ma il condizionale è d'obbligo, dal momento che, agli studi, preferisce la cocaina. La nuova vita con Angelica, l'inquieta coinquilina, la travolgerà completamente, fra notti brave, bugie e disordine. Mentre amicizia e amore si confondono, Bianca - che sogna di diventare una scrittrice - annota meticolosamente ogni cosa sul suo inseparabile quaderno.

Il cast include gli attori Cristina Pellegrino, Carlo Geltrude, Yamina Brirmi e Stella Franco. L'Albero è prodotto da Angelo Barbagallo per Bibi Film.

L'Albero: le inquietudini e gli eccessi della gioventù nel primo film di Sara Petraglia

L'Albero, presentato in anteprima mondiale alla Festa del cinema di Roma 2024, racconta con onestà i ventenni di oggi e le loro speranze frustrate, che tuttavia non hanno tolto loro la voglia di amare e correre rischi. Sara Petraglia, che ha scritto e diretto il film, ha svelato che la storia, negli anni, ha assunto diverse forme, prima di diventare una sceneggiatura. "Era il tentativo di elaborare un vissuto denso, traumatico, ma anche felice - ha dichiarato - Di trasformare in parole il sentimento della nostalgia. Ed era il tentativo di riportare indietro cose che se ne stavano andando o se n’erano già andate".

L'ossessione per il tempo che passa e la paura di perdersi sono i temi rilevanti del film, ambientato in un mondo in cui "gli uomini non esistono, così come non esistono gli adulti. Mondi in cui le sostanze non sono né puro edonismo, né espressione di marginalizzazione sociale - ma una dimensione personale e oscura in cui si formano relazioni, alcune effimere, altre indissolubili".