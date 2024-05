Kristen Stewart debutta alla regia in Lettonia per staccare da Hollywood

News Cinema

Intervistata da Net-a-Porter, Kristen Stewart, recente interprete di Love Lies Bleeding, sta per debuttare alla regia con The Chronology of Water, ma non lo girerà a Hollywood. Spiega che non è il caso.

Da poco protagonista di Love Lies Bleeding presentato a Berlino, Kristen Stewart continua a preferire l'Europa, questa volta per un passo importantissimo: il suo debutto alla regia con The Chronology of Water, adattamento del romanzo "La cronologia dell'acqua" di Lidia Yuknavitch. L'attrice infatti sta per iniziare le riprese in Lettonia: una scelta curiosa per una star che rimane legata alle regole di Hollywood, ma è una scelta che l'interessata ha fortemente voluto, come ha raccontato in un'intervista a Net-a-Porter. Leggi anche Flesh of the Gods: Oscar Isaac e Kristen Stewart protagonisti di un thriller vampiresco ipnotico e glitterato

Kristen Stewart e La cronologia dell'acqua: "Devo fare un film per imparare"

Kristen Stewart, reduce da Love Lies Bleeding, debutterà alla regia con The Chronology of Water, dal romanzo omonimo di Lidia Yuknavitch (edito in Italia da Nottetempo), con Imogen Poots protagonista. La storia forte, che racconta di abusi sessuali su minori, rapporti queer, dipendenza dalle droghe e sadomasochismo, sarebbe stata difficile da realizzare a Hollywood, nonostante le recenti aperture sbandierate. Kristen dice: "Si pensa che, spuntando le caselle, possiamo liberarci dal patriarcato, anche se ne siamo tutti costituiti. È facile per loro dire: guardate cosa stiamo facendo, facciamo il film di Maggie Gyllehnaal, facciamo il film di Margot Robbie! [...] Io idolatro quelle donne, le adoro, però sembra finto. Se ci congratuliamo l'una con l'altra per aver ampliato gli orizzonti, allora non abbiamo fatto abbastanza, e smettiamo di ampliarli." A questo proposito, Kristen girerà in Lettonia.

C'è una cultura cinematografica nascente lì in Lettonia. Onestamente, a me piace il modo in cui facciamo i film in America, ma avevo bisogno di una sorta di distacco radicale. Non sono ancora una regista. Ho bisogno di fare il mio film "da scuola di cinema". E non posso farlo qui negli USA.