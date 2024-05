Flesh of the Gods: Oscar Isaac e Kristen Stewart protagonisti di un thriller vampiresco ipnotico e glitterato

News Cinema

Kristen Stewart e Oscar Isaac reciteranno fianco a fianco in un thriller vampiresco intitolato Flesh of the Gods e ambientato nei luccicanti anni Ottanta a Los Angeles. A dirigerlo non sarà un regista qualunque, dal momento che Panos Cosmatos, greco naturalizzato canadese, è conosciuto e apprezzato per aver diretto il folle e psichedelico horror Mandy con protagonista Nicolas Cage.

Flesh of the Gods: di cosa parla il film?

La trama di Flesh of the Gods è molto intrigante. Il film racconta infatti la storia di una coppia sposata, Raoul e Alex, che ogni sera esce dal lussuoso condominio in cui abita per tuffarsi nella vita notturna del centro della città. Quando marito e moglie si imbattono in un inquietante e misterioso personaggio che si fa chiamare Nameless (senza nome) e nel suo entourage di strambi nottambuli, vengono trascinati in un seducente e surreale universo nel quale l'edonismo si mescola ai brividi e alla violenza.

Ecco cosa ha dichiarato Panos Cosmatos a proposito del film:

Proprio come la stessa Los Angeles, Flesh of The Gods appartiene a quella zona di confine che esiste tra la fantasia e l'incubo. E nello stesso tempo ipnotico, Flesh vi trascinerà in un viaggio vorticoso nel cuore glitterato dell'inferno.

Stando al produttore Adam McKay, il film sarà selvaggiamente commerciale e nello stesso tempo d'autore, e soprattutto sarà favolosamente pop, perché pieno di riferimenti cinematografici, musicali e letterari. Ci saranno i vampiri ma anche il punk anni '80. Le riprese del film dovrebbero partire negli ultimi mesi del 2024.