Kristen Stewart compie 35 anni e noi la festeggiamo con i suoi migliori film in streaming

Dopo il successo commerciale della saga di Twilight l'attrice candidata all'Oscar ha collaborato con numerosi cineasti di prestigio. A dimostrarlo i film in streaming che trovate qui sotto.

Compie oggi 35 anni Kristen Stewart, attrice - e presto regista - che ha attraversato gli ultimi vent’anni di cinema in maniera personale e coraggiosa. Lanciata come giovanissima star della saga di Twilight, la Stewart ci ha messo qualche tempo a togliersi di dosso le scorie di quell’enorme successo di cassetta, un po’ come successo al suo coprotagonista Robert Pattinson. Una volta fatto però la Stewart ha proseguito la sua carriera attraverso molto spesso collaborazioni eccellenti, come dimostrano i cinque film in streaming che seguono. E uno di questi progetti l’ha portata addirittura a sfiorare l’Oscar…Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Kristen Stewart

Sils Maria

Still Alice

Certain Women

Spencer

Crimes of the Future

Sils Maria (2014)

Sils Maria: Nuovo trailer italiano del film - HD

La prima collaborazione con il regista francese Olivier Assayas - seguirà l’altrettanto interessante Personal Shopper - consente alla Stewart di recitare per tutto il film accanto a un mostro sacro come Juliette Binoche. Il risultato è un film delicato ma anche tagliente, un connubio/scontro di personalità assolutamente ipnotico. Sils Maria si aiuta poi con degli scenari naturali fantastici, che letteralmente tolgono il fiato. Bell’esempio di cinema d’autore che sa anche parlare a un pubblico più vasto. Da godere con lo spirito aperto. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Still Alice (2014)

Still Alice: Il trailer italiano del film

Altra occasione di crescita professionale enorme per la Stewart, la quale recita la parte della figlia di Julianne Moore che sta perdendo il contatto con la realtà a causa del Morbo di Alzheimer. Una prova da oscar per la grande attrice, che la Stewart asseconda con un’interpretazione sommessa e assolutamente sentita. Nel cast anche Alec Baldwin e Kate Bosworth. Still Alice è un dramma familiare molto solido che possiede almeno una sequenza capace di stringere il cuore, e parecchio. Film di notevole impatto emotivo, grazie soprattutto alla lucidità con cui è raccontato. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, NOW.

Certain Women (2016)

Il film diviso in tre episodi e diretto dalla regina del cinema indipendente Kelly Reichardt vede la Stewart recitare nell’ultimo, accompagnata dall’altrettanto preziosa Lily Gladstone. Il loro segmento è il più intimo e toccante di Certain Women, film bellissimo che vede nel cast anche Laura Dern e Michelle Williams. Storie di donne di periferia, anime perse ma capaci di ritrovarsi anche con un solo gesto, con un piccolo ma significativo evento di vita quotidiana. Grande cinema dei sentimenti e delle sfumature. Film prezioso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Spencer (2021)

Spencer: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Pablo Larrain dirige questa biografia stilizzata della Principessa Diana con un occhio preciso per le atmosfere e le geometrie degli spazi. Al centro della vicenda, la Stewart interpreta la tragica eroina con una prova sentita, di spessore, che sa far trasparire la vita interiore senza mai cadere nel melodrammatico. Spencer funziona soprattutto per quello che non racconta esplicitamente. Bravissimi a supporto anche Sally Hawkins e Timothy Spall. Film malinconico, quasi autunnale, sorretto da una protagonista appassionante che arriva alla nomination all'Oscar. Bel biopic ideale. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Crimes of the Future (2022)

Crimes of the Future: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il ritorno al cinema di David Cronenberg dopo tanti anni è un film di fantascienza in cui la Stewart recita come assistente di uno scienziato senza troppi scrupoli. Un Viggo Mortensen carismatico come sempre e una Lea Seydoux lasciva e preziosa rendono Crimes of the Future un lungometraggio densissimo, che l’autore canadese dirige con una visione totalmente lucida e precisa. Ci si diverte davvero tanto a entrare in questo universo deviato e polarizzante, dove il corpo come al solito subisce modifiche che lo fanno diventare qualcosa di altro, più simile alla sua essenza proiettata. Delirante e assolutamente logico. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.