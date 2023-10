Killers of the Flower Moon e Taylor Swift The Eras Tour, negli Usa due record (o quasi)

News Cinema

Anche se al boxoffice degli Stati Uniti il film concerto Taylor Swift The Eras Tour ha tenuto al secondo posto Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, il regista americano può dirsi contento dei numeri.

La situazione al boxoffice americano di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e del film concerto Taylor Swift: The Eras Tour presenta numeri interessanti, che premiano parecchio la cantante, ma allo stesso tempo fanno ben sperare per gli incassi a lungo termine del film con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Osserviamoli più da vicino, con l'aiuto di Boxoffice Pro.



Killers of the Flower Moon: Il Trailer Finale in Italiano del Film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio - HD

Taylor Swift ride al boxoffice americano, Martin Scorsese non piange