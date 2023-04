Killer Heat, Richard Madden e Shailene Woodley nel cast del film Amazon

News Cinema

Richard Madden, Shailene Woodley e Joseph Gordon-Levitt si uniscono al cast di Killer Heat, nuovo film degli Amazon Studios.

Gli Amazon Studios hanno dato l’ok per Killer Heat, un nuovo film in arrivo con protagonista un trio ben consolidato in quel di Hollywood: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley e Richard Madden daranno un prezioso contributo alla trama, basata sulla raccolta di racconti The Jealousy Man di Jo Nesbø uscita nel 2021. La pellicola ha già individuato regista e sceneggiatore: Philippe Lacôte e Roberto Bentivegna (House of Gucci).

Secondo quanto riportato da Variety, il nuovo film degli Amazon Studios si basa su The Jealousy Man e racconta la storia di due fratelli gemelli (interpretati in questo caso entrambi da Richard Madden) coinvolti in un pericoloso e violento triangolo amoroso. La storia è ambientata su una remota isola greca e, a seguito di una tragedia, viene coinvolto anche un detective, soprannominato The Jealousy Man, chiamato ad indagare su quanto accaduto sull’isola. Ad interpretarlo sarà Joseph Gordon-Levitt, attore noto soprattutto per la sua performance in (500) giorni insieme grazie alla quale ha guadagnato anche una candidatura ai Golden Globe. Di recente, l’attore è apparso anche in film come Il processo dei Chicago 7 e in un cameo in Glass Onion – Knives Out. In Killer Heat, figura anche come produttore esecutivo del progetto insieme allo scrittore della raccolta di racconti Jo Nesbø, Niclas Salomonsson, Tom Karnowski e Collin Creighton di Makeready. Richard Madden invece ha guadagnato forte popolarità nel cast di Game of Thrones, dove ha interpretato Robb Stark. Di recente, invece, si è unito all’universo Marvel con Eternals. Unico ruolo ancora da definire per Killer Heat è quello assegnato a Shailene Woodley. L’attrice, nota per i suoi trascorsi nella Serie TV La vita segreta di una teenager americana e Big Little Lies – Piccole grandi bugie così come per la trilogia di Divergent al cinema, potrebbe interpretare la donna contesa tra i due gemelli.

Nella raccolta di racconti The Jealousy Man, la trama ruota attorno ad un’indagine. Il detective è sulle tracce di un uomo sospettato di aver ucciso suo fratello gemello. Jo Nesbø è uno scrittore norvegese ben noto in tutto il mondo, soprattutto per la serie di Harry Hole (composta da dodici romanzi), la serie de Il dottor Prottor (cinque romanzi) e de Il Pescatore. In Italia, la sua raccolta di racconti su cui si basa il film Amazon Studios è stata tradotta con il titolo Gelosia e pubblicata da Einaudi.