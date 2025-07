Ketticè: al via le riprese del film con Monica Bellucci prodotto da Guadagnino

News Cinema

Dopo il promettente Diciannove il giovane regista Giovanni Tortorici è appena tornato sul set per il suo secondo film dal titolo Ketticè prodotto da Luca Guadagnino e con protagonista Monica Bellucci. Tutti i dettagli.

Si è fatto conoscere lo scorso anno con la sua opera prima, Diciannove, appena uscita nei cinema americani, il racconto di un giovane alle prese con la prima esperienza lontano da casa e gli studi universitari, presentato con una buona accoglienza nella sezione orizzonti della Mostra del cinema di Venezia. Ora Giovanni Tortorici è pronto a bissare, di nuovo sotto l'egida di Luca Guadagnino come produttore, con l'opera seconda, Ketticè, le cui riprese sono appena partite a Palermo. Protagonista la diva per eccellenza del nostro cinema a livello internazionale, Monica Bellucci. Insieme a lei Salvatore Gallina e Rachele Testagrossa.

Ketticè è scritto e diretto da Tortorici, prodotto da Luca Guadagnino, Marco Morabito e Agustina Costa Varsi per Frenesy Film, da Annamaria Morelli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, da Francesco Melzi D'Eril e Gabriele Moratti per Memo Films e da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per Piper Film, che lo distribuirà anche in Italia. Coproduttori francesi sono David Zerat e Ilan Amouyal di First Picture.

"Voglio descrivere l'era di Berlusconi a Palermo, intorno al 2012", ha dichiarato il regista ventinovenne a Variety. "La mia generazione, rispetto a quelle precedenti o forse anche rispetto a quella odierna, a 16 anni era totalmente priva di idealismo e coscienza sociale. Quindi ho voluto rappresentare il ristagno culturale che ha caratterizzato la mia adolescenza.

La trama di Ketticè

Palermo, 2012. Giulio, sedicenne svogliato e insoddisfatto, affronta le giornate senza entusiasmo per gli studi né prospettive per il futuro. L’incontro con Ketty, coetanea più sicura di sé, gli offre un’evasione dalla monotonia. I due costruiscono un’amicizia esclusiva, un rifugio condiviso alla ricerca di libertà, lontano dallo sguardo giudicante del mondo adulto.