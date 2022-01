Keanu Reeves ha chiesto solo due autografi in vita sua

News Cinema

Da personaggio strafamoso qual è, Keanu Reeves non è solito chiedere autografi ad altri artisti. Tuttavia, in due casi, l'attore è diventato un semplice fan.

Pochi attori hanno raggiunto il livello di popolarità di Keanu Reeves, che recita fin dalla metà degli anni '80, che attualmente è nelle nostre sale in Matrix: Resurrections e che vedremo il prossimo anno in John Wick 4. Con un’illustre carriera alle spalle, è normale che l'attore non sia invidioso dei suoi colleghi e che non senta le farfalle nello stomaco quando si imbatte in un'altra star. Eppure il nostro si è trovato anche lui a chiedere autografi. Lo ha fatto solo due volte, ma ne valeva certamente la pena.

I due artisti a cui Keanu Reeves ha chiesto l'autografo

In una recente intervista durante una puntata di The Late Show With Stephen Colbert, Keanu Reeves si è prestato al Colbert Questionert, che consiste in una serie di domande a raffica a cui dare brevi risposte. Fra queste c'era anche il quesito: "Hai mai chiesto l'autografo a un'altra celebrity?". Reeves ha raccontato che la prima è stata il cantante Lou Reed e che l'autografo era per un amico. Reed ha semplicemente scritto il proprio nome su una striscetta di carta passandola a Keanu. La seconda celebrity, invece, era George Carlin, uno dei più grandi comici di tutti i tempi passato alla storia per la scenetta Seven Dirty Words, dedicata alle sette parole che non andrebbero mai pronunciate in televisione. Keanu Reeves ha spiegato che l'autografo di Carlin era corredato di una dedica: "Dear Keanu, F*ck you".

Leggi anche Matrix Resurrections, per Keanu Reeves i soldi non sono tutto

Non sappiamo se in futuro Keanu chiederà altri autografi. Forse potrebbe fare doppietta quando reciterà nella serie The Devil and the White City, prodotta dall’illustre coppia Martin Scorsese/Leonardo DiCaprio. E adesso abbandoniamo le ipotesi e rivediamoci il trailer di Matrix: Resurrections.