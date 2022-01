Matrix Resurrections, per Keanu Reeves i soldi non sono tutto

News Cinema

A cavallo dell'uscita d Matrix Resurrections, qualcuno ha scoperto cosa ha fatto Keanu Reeves dei tanti soldi guadagnati col primo Matrix. "È sempre ricco", si dirà, eppure...

Di nuovo sui nostri schermi con Matrix: Resurrections, Keanu Reeves è ormai noto anche agli spettatori più giovani, grazie al grande successo di John Wick, ma è noto nell'ambiente e ai fan per un carattere assai apprezzato da tutti: di buon cuore, filosofico, collaborativo al punto da aiutare la troupe a spostare le attrezzature sui set dei suoi film. Secondo Lad Bible, come riporta il New York Post, già vent'anni fa ha compiuto un gesto considerevole, riguardante proprio la sua paga per l'originale Matrix... Leggi anche John Wick 4: "Tutto vero quel che si dice di Keanu Reeves", parola di Clancy Brown

Matrix, Keanu Reeves donò alla ricerca il 70% della sua paga