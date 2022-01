Keanu Reeves protagonista della serie The Devil in the White City prodotta da Scorsese e DiCaprio?

News Serie TV

L'attore di Matrix sarebbe in trattative per il ruolo principale nella serie di Hulu basata sul bestseller di Erik Larson.

Un altro nome importante, quello di Keanu Reeves, viene associato a un progetto di alto profilo, in sviluppo da tempo per la piattaforma di video in streaming Hulu. L'attore di Matrix e John Wick, secondo Deadline, sarebbe in trattative per il ruolo del protagonista di The Devil in the White City, adattamento tv dell'omonimo romanzo bestseller di Erik Larson, pubblicato nel 2003. La serie è prodotta da una coppia d'eccezione, Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese; il primo, infatti, aveva acquistato i diritti del libro nel lontano 2010 per farne un film diretto dal secondo ma, alla fine, il progetto si è trasformato in una miniserie ambiziosa e con un budget sostanzioso. Se le voci sul coinvolgimento di Reeves si rivelassero fondate, per l'attore si tratterebbe del primo ruolo da protagonista in una serie tv.

La trama di The Devil In The White City

Ambientata nella Chicago di fine Ottocento, la serie thriller racconta la storia vera di due uomini, un architetto e un serial killer, i cui destini furono legati per sempre dall'Esposizione Universale di Chicago del 1893: lo spietato assassino seriale H. H. Holmes e il brillante architetto Daniel H. Burnham, ingaggiato per progettare un edicificio chiamato semplicemente Il Castello, una vera e propria trappola mortale per chiunque vi si addentrasse. Si trattava di un palazzo costruito appositamente per sedurre, torturare e mutilare giovani donne, un "parco divertimenti dell'orrore" fatto di camere segrete, muri scorrevoli, porte blindate, scale e corridoi senza via d'uscita, botole con scivoli e persino un'enorme piscina piena di liquido corrosivo.

DiCaprio e Scorsese sono i produttori esecutivi della miniserie prodotta da Paramount TV, ABC Signature e Appian Way insieme a Rick Yorn, Sam Shaw, Jennifer Davisson e Stacey Sher. Todd Field dirigerà i primi due episodi mentre, sempre secondo Deadline, Sam Shaw (Castle Rock) starebbe scrivendo la sceneggiatura.