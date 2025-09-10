TGCom24
News Cinema

Jurassic World - La Rinascita, un sequel con Scarlett Johansson già in preparazione?

Domenico Misciagna

Lo scooper Daniel Richtman questa volta ha vita facile: a quanto pare alla Universal stanno già lavorando sul sequel di Jurassic World - La rinascita, concentrandosi sempre sul personaggio di Scarlett Johansson. Sarebbe più sorprendente una voce di corridoio che lo smentisse!

Jurassic World - La Rinascita, un sequel con Scarlett Johansson già in preparazione?

Ci sono scoop clamorosi, ai quali si crede con difficoltà, interrogandosi sull'attendibilità delle fonti. Anche se lo scooper Daniel Richtman è ormai famoso e considerato affidabile, probabilmente la notizia che segue risulterebbe però credibile in bocca a chiunque: un sequel di Jurassic World - La Rinascita sarebbe già in sviluppo presso la Universal Pictures, concentrandosi ancora una volta sul personaggio interpretato da Scarlett Johansson. Nel caso specifico della saga di Jurassic Park / Jurassic World, tenendo presente la sua stupefacente tenuta al boxoffice nel corso dei decenni, non è mai una questione di "se", bensì di "quando". Leggi anche Jurassic World La Rinascita: Scarlett Johansson ha ricevuto una lunga email da Bryce Dallas Howard quando è stata scritturata

Jurassic World continua oltre la Rinascita, torna Zora Bennett alias Scarlett Johansson

Sarà al settimo cielo Scarlett Johansson, che si era dichiarata fan sfegatata della saga di Jurassic Park, entusiasta di condurre il cast di Jurassic World - La Rinascita: la Universal Pictures avrebbe già messo in cantiere la seconda parte di questa seconda trilogia reboot, dopo quella costituita da Jurassic World, Jurassic World: Il regno distrutto e Jurassic World: Il dominio. Non era un mistero che, chiuse le storie del primo (Sam Neil, Laura Dern, Jeff Goldblum) e del secondo cast (Chris Pratt, Bryce Dallas Howard), si volesse costruire un nuovo tris di storie sulla mercenaria Zora Bennett interpretata proprio da Scarlett. Naturalmente è presto per avere ulteriori notizie su trama o autori del prossimo capitolo: la passata trilogia aveva mantenuto la firma in sceneggiatura e produzione di Colin Trevorrow (che lasciò la regia solo del Regno distrutto, realizzato da Bayona), perciò è legittimo immaginare che la palla rimanga a Gareth Edwards.
Dopotutto Jurassic World - La Rinascita è riuscito a raccogliere al boxoffice mondiale oltre 860 milioni di dollari: l'ultima trilogia aveva invece portato a casa rispettivamente 1.617.000.000, 1.310.000.000 e 1.000.000.000, per cui si può guardare questo risultato come un passo indietro, oppure allargare lo sguardo e complimentarsi con questi dinosauri che danno ancora perfino filo da torcere ai supereroi, dopo trent'anni sul grande schermo. L'atteggiamento Universal Pictures sembra senz'altro il secondo, anche perché gli 860 milioni sono stati pur sempre all'altezza del budget speso, secondo The Numbers sui 225.
Ricordiamo che Jurassic World - La Rinascita, che in Italia ha raccolto 11.122.000 euro (fonte Cinetel), è già disponibile in acquisto o in noleggio premium sulle principali piattaforme streaming.

