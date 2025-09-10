Jurassic World - La Rinascita, un sequel con Scarlett Johansson già in preparazione?

News Cinema

Lo scooper Daniel Richtman questa volta ha vita facile: a quanto pare alla Universal stanno già lavorando sul sequel di Jurassic World - La rinascita, concentrandosi sempre sul personaggio di Scarlett Johansson. Sarebbe più sorprendente una voce di corridoio che lo smentisse!

Ci sono scoop clamorosi, ai quali si crede con difficoltà, interrogandosi sull'attendibilità delle fonti. Anche se lo scooper Daniel Richtman è ormai famoso e considerato affidabile, probabilmente la notizia che segue risulterebbe però credibile in bocca a chiunque: un sequel di Jurassic World - La Rinascita sarebbe già in sviluppo presso la Universal Pictures, concentrandosi ancora una volta sul personaggio interpretato da Scarlett Johansson. Nel caso specifico della saga di Jurassic Park / Jurassic World, tenendo presente la sua stupefacente tenuta al boxoffice nel corso dei decenni, non è mai una questione di "se", bensì di "quando". Leggi anche Jurassic World La Rinascita: Scarlett Johansson ha ricevuto una lunga email da Bryce Dallas Howard quando è stata scritturata

Jurassic World continua oltre la Rinascita, torna Zora Bennett alias Scarlett Johansson