Jurassic World La Rinascita: Scarlett Johansson ha ricevuto una lunga email da Bryce Dallas Howard quando è stata scritturata

Dopo che ha ottenuto il ruolo di Zora Bennet in Jurassic World: La Rinascita, Scarlett Johansson ha ricevuto un'email da Bryce Dallas Howard, che si congratulava con lei. L'attrice dai rossi capelli ha molto amato l'esperienza nella saga e tornerebbe anche fra 20 anni.

Quando, tempo fa, ha saputo che la protagonista femminile di Jurassic World: La Rinascita sarebbe stata Scarlett Johansson, Bryce Dallas Howard ha detto di essere molto contenta di passare il testimone alla collega, tanto da commentare: "È perfetta". Dopodiché, e questo lo apprendiamo oggi dalla stessa Johansson, che lo ha riferito a People, la figlia di Ron Howard ha scritto una lunga email alla splendida Scarlett, che certamente avrà tenuto conto dei consigli di chi aveva avuto una lunga frequentazione dei dinosauri.

Per amor di verità vogliamo specificare che le due attrici non hanno interpretato lo stesso ruolo, quindi non possiamo parlare di un vero e proprio passaggio di testimone, ma entrambe sono state il personaggio femminile più importante del o dei film in cui hanno recitato. Nel quarto Jurassic World Scarlett Johansson è l'agente sotto copertura Zora Bennett, mentre nei primi 3 (Jurassic World, Jurassic World: Il regno distrutto e Jurassic World: Il dominio) Bryce Dallas Howard era Claire Dearing, capo del parco a tema su Isla Nublar.

La email di Bryce Dallas Howard a Scarlett Johansson

Ma parliamo della email che Bryce Dallas Howard ha scritto a Scarlett Johansson. Purtroppo non conosciamo il testo parola per parola e dobbiamo attenerci a quanto dichiarato da Scarlett a People:

Appena ho ottenuto la parte, Bryce Dallas Howard mi ha contattato per manifestare la sua gioia. Mi ha scritto una lunghissima email in cui raccontava la sua esperienza (nella saga) e mi parlava di quanto i fan fossero meravigliosi e avessero contribuito a renderla felice, felice di entrare a far parte della famiglia di Jurassic e di avere quei fan per la vita.

La Johansson ha poi aggiunto che anche Laura Dern, iconica protagonista del primo Jurassic Park e non solo, era contentissima per lei. Ovviamente Scarlett è al settimo cielo e recitare nel film è stato per lei un sogno diventato realtà. L'attrice spera che Jurassic World 4 piaccia ai bambini almeno quanto il capostipite della saga era piaciuto a lei, che all'epoca aveva 8 anni.

Tornando a Bryce Dallas Howard, sappiamo con quanta trepidazione abbia aspettato l'uscita di Jurassic World: La Rinascita, che è interpretato anche da Jonathan Bailey e Mahershala Ali e diretto da Gareth Edwards. A chi le ha chiesto se reciterebbe in un eventuale nuovo film, ha risposto che, se fra 20 anni qualcuno le chiedesse di tornare, lei lo farebbe in un battibaleno.