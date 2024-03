Jurassic Park, Scarlett Johansson protagonista del reboot, rumor: ha sostituito Jennifer Lawrence?

News Cinema

Scarlett Johansson è ufficialmente in trattative con la Universal per il ruolo da protagonista nel reboot di Jurassic Park. Gira voce, però, che l'ex volto di Black Widow non sia stata la prima scelta. Al contrario, gli studios avrebbero 'ripiegato' su di lei dopo il rifiuto di Jennifer Lawrence.

La Universal Pictures è sulla bocca di tutti nelle ultime ore per via del reboot di Jurassic Park. Le riprese del prossimo capitolo della saga, diretto da Gareth Edwards, inizieranno in estate presso gli Sky Studios Elstree, nel Regno Unito. Dopo questo clamoroso annuncio, hanno immediatamente cominciato a circolare rumor sul cast, che hanno trovato parziale conferma: Scarlett Johansson potrebbe essere la nuova protagonista del franchise.

Se l'attrice accettasse l'offerta, andrebbe a sostituire Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, personaggi principali della seconda trilogia. Nell’ultimo dei Jurassic World, uscito nel 2022, abbiamo rivisto anche Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, icone dei primi tre film. A quanto pare, però, tira aria di cambiamento totale per il futuro. Ed ecco dunque spuntare il nome della bella star del Marvel Cinematic Universe.

Gira voce, però, che Scarlett non sia stata la prima scelta per il ruolo. La 'malelingua' è il portale Puck News, che sostiene che la Universal avesse puntato prima di tutto Jennifer Lawrence. La star di Hunger Games, tuttavia, avrebbe rifiutato, portando la produzione ad orientarsi sulla Johansson. La Lawrence, probabilmente, ne ha abbastanza di associare il suo nome a saghe e franchise. Scarlett invece, rimpiazzo o non rimpiazzo, potrebbe esser propensa ad una nuova avventura, dopo aver salutato ufficialmente l'amatissima Avenger Natasha Romanoff/Black Widow.

Il reboot di Jurassic Park ha già una data di uscita, fissata per il 2 luglio 2025. A raccogliere la pesante eredità di Steven Spielberg, si diceva, sarà il regista Gareth Edwards: non di certo un novellino in materia di saghe. In passato, infatti, è stato al timone di Monsters (2010), Godzilla (2014) e Rogue One: A Star Wars Story (2016). Non sappiamo se lo seguirà Greig Fraser, fido direttore della fotografia, che lo ha assistito in The Creator (2023) e Rogue One.

La sceneggiatura del nuovo film vanterà una firma importante: quella di David Koepp, autore dello script originale di Jurassic Park (1993), tratto a sua volta dal romanzo di Michael Crichton. Spielberg, con la sua Amblin Entertainment, figura tra i produttori insieme a Frank Marshall e Patrick Crowley della Kennedy-Marshall.

Il franchise di Jurassic Park, in più di 30 anni, ha incassato 1,67 miliardi di dollari in tutto il mondo. All’originale del 1993, hanno fatto seguito Il mondo perduto (1997) e Jurassic Park III (2001). Nel 2015, Universal ha riportato in vita la saga con Jurassic World, seguito da Il Regno Distrutto (2018) e Il Dominio (2022).