Julia Roberts svela il destino di Richard Gere in Pretty Woman... e di altri personaggi

News Cinema

Scherzando, intervistata da CBS Mornings per la promozione di Il mondo dietro di te su Netflix, Julia Roberts ha ipotizzato il destino dei personaggi dei suoi film più importanti: Pretty Woman, Mystic Pizza, Se scappi ti sposo, Il rapporto Pelican. Attenti, perché al povero Richard Gere non va sempre bene!

Il mondo dietro di te è già disponibile su Netflix da qualche giorno, e Julia Roberts fa parte del suo cast, così nella promozione del film di Sam Esmail è stata ospite del programma CBS Mornings e ha acconsentito a un piccolo gioco. Che ne è stato dei personaggi e delle coppie di alcuni dei suoi film più famosi, come Pretty Woman, Notting Hill, Mystic Pizza, Il rapporto Pelican? Divertita, Julia ha dimostrato di avere le idee piuttosto chiare sul destino di quelle icone... Leggi anche Il mondo dietro di te: la recensione del thriller catastrofico in streaming su Netflix

Julia Roberts su Edward in Pretty Woman: "È morto"

Ultimamente nel film apocalittico Il mondo dietro di te, una star veterana come Julia Roberts ha un curriculum una notevole quantità di personaggi che hanno fatto la storia della commedia romantica e non solo. Scherzando, ecco per lei cos'è successo a quelle donne e ai loro partner dopo i titoli di coda. S'intende, questo è un gioco, non un annuncio di sequel: portate con voi l'ironia e l'autoironia quando leggete...

Secondo me Edward [il personaggio di Richard Gere in Pretty Woman, ndr] è morto pacificamente nel sonno, di attacco di cuore. Ora è lei che gestisce l'azienda. [...i protagonisti di Se scappi ti sposo] sono rimasti insieme. Lui qui non muore! Sono rimasti insieme! [... Anna, la protagonista di Notting Hill, ndr] si è ritirata dalle scene. Ha avuto sei figli e ha mantenuto il giro vita, sorprendentemente. Lui ancora gestisce la libreria. E ora lei ha un piccolo club di cucito connesso alla libreria. [... Darby e Gray in Il rapporto Pelican] per me, alla fine del film, stavano già insieme. Ora guardano insieme la TV. Lei guarda lui alla TV. Per me lui è innamorato di lei, e lei di lui. [...Daisy e Charles di Mystic Pizza, il film che la fece notare nel 1989, ndr] speriamo che stiano ancora insieme, e che abbiano tanti bei marmocchi!